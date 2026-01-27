 / Cronaca

Scontro tra due auto a Borgo San Dalmazzo: feriti lievi

Incidente nel primo pomeriggio nei pressi della Fornace, sul posto 118, vigili del fuoco, Municipale e carabinieri

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, si è verificato un incidente stradale nel Comune di Borgo San Dalmazzo, nei pressi della Fornace, in corso Giuseppe Mazzini che poi prosegue come Statale 21. Due le auto coinvolte nello scontro.

Gli occupanti dei mezzi hanno riportato ferite lievi e sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. Per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Cuneo.

Presenti anche la Polizia Municipale e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato la circolazione, rallentata per consentire le operazioni di soccorso. 

Si segnalano code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. 

s.a.

