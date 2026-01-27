Carnevali alpini: tra orsi rituali e maschere storiche Valdieri e Limone celebrano la tradizione [VIDEO]

La vetrina dell'Atl del Cuneese è stata allestita con i numerosi carnevali in provincia di Cuneo. Cortei, sfilate, carri, nobili e borghesi rispolverano i loro abiti d'epoca, ma a Valdieri e Limone si ripetono riti alpini che tengono in vita cultura e tradizione locale.

Guarda le videointerviste per saperne di più:

Il fascino della montagna si esprime anche nei carnevali storici e di valle: ed è così che il Carnevale Alpino di Valdieri tornerà domenica 8 febbraio 2026 con una giornata di festa nella quale il protagonista sarà l’Orso di Segale. La festa in piazza sarà animata, per tutta la giornata, da un mercatino e, a partire dalle ore 10 e per tutta la giornata, grandi e piccoli potranno riscoprire il piacere del gioco condiviso: i grandi tornando bambini e i più piccoli sperimentando come si giocava una volta, grazie ai giochi in legno dell’associazione La Barca nel Bosco. Alle ore 10 e 11.15 (con ritrovo in Piazza della Resistenza, nei pressi della bandiera dell’Ecomuseo della Segale), saranno proposte passeggiate musicali gratuite, alla scoperta delle peculiarità del paese, del suo Parco archeologico e Museo Comunale. Alle ore 12, tradizionale distribuzione degli gnocchi di Carnevale, a cura della Proloco di Valdieri. L’Orso di Segale farà il suo arrivo in paese nel pomeriggio, tra le ore 14 e le 15, a sorpresa, dando il via alla festa vera, fatta di scherzi, danze, corse a perdifiato per le strade di Valdieri e canti popolari.





Un altro significativo appuntamento alpino è il sentito Carnevale storico di Limone Piemonte, Carouol d’ Limun che vedrà la partecipazione di circa venti figure tradizionali. La piazza del borgo alpino sarà teatro del processo alla maschera principale, il noto Zandumeni, con l’ironica lettura del suo testamento. Appuntamento dunque martedì grasso, il 17 febbraio, a partire dalle ore 16.30 per il corteo tra le vie del borgo e, alle 18.30 per il momento clou con la lettura pubblica del testamento.

A Limone Piemonte saranno numerosi gli appuntamenti a tema: sabato 14 febbraio si festeggerà il Carnevale dei piccoli, mentre lunedì 16 febbraio si terranno discese speciali sulla pista del Maneggio con l’evento Carnival Cup: divertimento in notturna dalle ore 18 per tutte le età e con tutti i travestimenti. Per l’occasione verranno riconosciuti i travestimenti più belli ed originali.