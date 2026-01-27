BASKET / Una Farigliano da record: imbattibilità in Juniores CSI e Under 17 Gold, i pieffini volano in vetta

Weekend da incorniciare per Farigliano, che conferma il proprio stato di grazia su più fronti. Le formazioni Juniores CSI e Under 17 Gold mantengono l'imbattibilità stagionale e il primato in classifica, mentre gli Under 19 Silver dominano il big match contro Mondovì. Tra i protagonisti spicca Grosso, autore di una prestazione maiuscola negli Under 14 Gold con 44 punti e un impressionante 15 su 16 ai tiri liberi. Da applausi anche i piccoli Esordienti, capaci di espugnare il PalaLanghe di Alba nonostante le numerose assenze. Ecco il resoconto completo di tutte le gare del settore giovanile pieffino.

Under 19 Silver

PF-MONDOVÌ 84-58

Bella e convincente prestazione dei giovani fariglianesi nel big match che metteva contrapposte la seconda e la terza forza del campionato (il Bc Mondovì). I monregalesi comunque rispondono colpo su colpo e rimangono aggrappata ma nei 60" finali del primo quarto Farigliano scappa e chiude avanti di 8 lunghezze. Nel secondo quarto Farigliano consolida il vantaggio con ottime soluzioni dalla lunga distanza e allunga fino a 22 punti di vantaggio. Nel secondo tempo Mondovì prova in tutti modo a riaprire la partita ma la PF risponde prontamente e chiude il match sul 84 a 58.

PF. Zavattero Bottero, Alberione, Manera, Porro, Manzi, Sabena, Avico, Olimpo, Sarotto, Roagna, Fresia Dotta.

CSI Juniores

ABA SALUZZO-PF2010 42-54

Temuta trasferta infrasettimanale a Saluzzo contro una delle seconde in classifica, distante una sola vittoria dai ragazzi della PF. Dopo un buon inizio degli ospiti, i padroni di casa ribaltano il risultato grazie ai tanti errori offensivi della PF: al 10’ il punteggio è di 12-11 per Saluzzo.

La PF reagisce nel secondo quarto, alzando i giri in difesa e gestendo bene i tiri liberi generati da attacchi più efficaci. A metà gara la PF è avanti 18-22.

Al rientro in campo, i padroni di casa puniscono la superficialità e la fretta offensiva della PF con buone trame che li portano avanti per quasi tutto il quarto. Dopo un timeout chiarificatore, la PF ritrova intensità su entrambi i lati del campo, impattando il match al 30’ (34-34) e quindi allungando con decisione nel quarto periodo, chiudendo questo complicato match sul 42-54. La PF mantiene così l’imbattibilità stagionale e il primato in classifica.

PF. Avico, Bianciotto, Cillario, Grosso, Massano, Mula, Pedde, Porro, Racca, Romana, Scarano. All.: Alberione, Sappa.

Under 17 Gold

PF – Abet Bra 87-54

Buona partenza della PF che, grazie a un’ottima intensità difensiva, spacca subito il match sul 13-2. Un timeout ricarica gli ospiti che, anche grazie a due bombe sul finale di quarto, restano agganciati alla partita: al 10’ è 26-14 per la PF.

Nel secondo quarto la PF cala vistosamente in attacco, favorendo soluzioni individuali alle giocate di squadra. Solo una tripla sul finire del periodo consente di vincerlo 17-16. All’intervallo la PF è avanti 43-30.

Dopo l’intervallo la PF ritrova ritmo sia in attacco che in difesa, ma due bombe ospiti riportano Abet Bra più vicino: al 30’ la PF conduce 67-45.

Nell’ultimo quarto gli ospiti accusano un brusco calo, segnando solo 9 punti, mentre la PF trova sempre forze fresche ruotando tutti gli effettivi. La gara si chiude sull’87-54, con la PF che mantiene l’imbattibilità stagionale.

PF: Alberione, Avico, Bianciotto, Cillario, Grosso, Lasagna, Massano, Mula, Porro, Racca, Scarano, Taricco. All. Alfero, Alberione.

Under 15 Gold

Gators 53 – PF 74

Buona partita per l’Under 15 Gold della Pallacanestro Farigliano, che si impone nettamente sul campo dei Gators Basketball con il punteggio di 53-74. Fin dalle prime battute la PF conduce, anche se qualche sbavatura in difesa permette ai Gators di restare in partita.

La vera spallata al match arriva nel terzo periodo: il salto di qualità in difesa e un attacco cinico consentono alla PF di piazzare un parziale di 8-21, che mette in cassaforte il risultato. Nonostante una leggera reazione d’orgoglio dei padroni di casa nell’ultima frazione, i ragazzi della PF gestiscono con lucidità cronometro e possessi, festeggiando un successo corale che conferma la solidità del gruppo in questo campionato.

PF: Cerato, Novarese, Viara, Tedesco, Galleano, Sartirano, Occelli, Musso Taricco, Reineri, Demaria. All.: Occelli / Pecchenino.

Under 14 Gold

PF – Area Pro 93-78

Partita casalinga ad alta intensità per la PF. Serviva una svolta dopo l’ultima opaca prestazione e la risposta è arrivata: i fariglianesi comandano fin da subito la gara con ottime percentuali dal campo e ben tre triple a segno nel primo periodo (28-23).

La svolta avviene nel secondo periodo, quando la PF allunga grazie a una buona difesa, andando all’intervallo sul 49-35.

Il rientro dagli spogliatoi è nuovamente complesso, con alcuni errori che riportano Area Pro in scia, ma ben presto la PF recupera l’inerzia. Un ottimo quarto periodo, con alte percentuali dalla lunetta, permette di chiudere sul 93-78 una bellissima gara. Da segnalare l’ottima prestazione di Grosso con 44 punti segnati e un 15 su 16 ai tiri liberi.

PF: Borra, Bruno, Pecchenino, Veselinovic, Grosso, Romana, Rinaudo, Saulo, Cappellino, Jovanovic.

All.: Giachello / Schellino / Pecchenino.

Under 14 Gold

PF 70 – Moncalieri 76

Seconda gara in due giorni per i fariglianesi, in campo contro Pallacanestro Moncalieri. Dopo la bella partita con Area Pro, disputata meno di 24 ore prima, la PF inizia in modo contratto e timoroso, regalando l’inerzia agli ospiti che vincono primo (22-26) e secondo periodo (12-17) grazie a buona circolazione di palla e precisione dall’arco.

Al rientro dagli spogliatoi la PF si getta in avanti per recuperare il gap e passo dopo passo si avvicina fino al 62-62 a metà quarto periodo. Da lì vengono sprecate numerose occasioni per passare in vantaggio e Moncalieri punisce in contropiede andando rapidamente sul 62-70.

La PF ci riprova e, con due triple a bersaglio, non demorde. La girandola dei falli sistematici non premia però i fariglianesi, permettendo così a Moncalieri di ottenere meritatamente la vittoria per 70-76.

PF: Bruno, Borra, Grosso, Pecchenino, Jovanovic, Veselinovic, Cappellino, Saulo, Romana, Rinaudo. All.: Giachello / Bittner.

Under 13 Gold

Olimpo Alba – PF 79-27

Si chiude con una sconfitta l’ultima gara della prima fase per il gruppo fariglianese. Nonostante un roster fortemente ridotto a causa di importanti defezioni, la Pallacanestro Farigliano onora l’impegno di campionato con serietà e spirito di sacrificio.

I giovani ragazzi scendono in campo con energia e determinazione, provando a contenere la fisicità e l’intensità della formazione albese. Il risultato finale premia l’Olimpo Alba, che conquista due punti comunque ininfluenti ai fini della classifica.

Ora Farigliano guarda avanti: archiviata la prima fase, la squadra si prepara ad affrontare la fase Top del campionato, dove si confronterà con le migliori formazioni della regione in un percorso che porterà alla qualificazione alle Final Four Titolo.

PF: Albarello, Balbi, Barbiero, Basso, Paccani, Demaria, Raineri, Gambera, Giordano, Voinovski.

All.: Sappa / Schellino.

Esordienti

Olimpo Alba 6 – PF 10

Prima giornata del girone di andata della seconda fase del campionato Esordienti. La PF, in grande emergenza viste le tantissime assenze, strappa una grande vittoria in trasferta espugnando il PalaLanghe di Alba.

Ottima partita per i pieffini che, nonostante schierino tanti atleti del 2015, mettono in campo grinta e intensità, sfiancando gli avversari con una grande difesa e contropiedi veloci che portano a facili canestri.

PF: Bertone, Bruno G, Bruno F, Dalmasso, El Jaber, Gallo, Hincu, Lubatti, Mula, Onorato, Novarese, Pittavino.

All.: Bolgioni Tommaso.

[Gli Esordienti ad Alba]

Esordienti

PF 12 – Snoopy Bra 4

Seconda gara consecutiva per gli Esordienti che, tra le mura amiche, colgono la seconda vittoria nella seconda fase imponendosi su Snoopy Bra. La PF gioca una buona partita, fatta di difesa aggressiva e gioco offensivo veloce, ottenendo un’importante vittoria che fa ben sperare per il prosieguo del campionato.

PF: Bertone, Calleri, El Jaber, Fajeta, Gallo, Hincu, Marenco, Onorato, Pittavino, Revelli.

All.: Sappa / Giachello.

Aquilotti Big

PF 18 – Olimpo Alba 6

PF 18 – Cherasco 6

Primo raduno della seconda fase per gli Aquilotti Big della PF che, ad Alba, affrontano i padroni di casa dell’Olimpo Alba e Cherasco. I 2015 pieffini, aiutati da alcuni compagni del 2016, giocano due gare intense e si impongono in entrambe le partite con determinazione, avendo la meglio sui tosti e agguerriti avversari.

PF: Armando, Bruno G, Bruno F, Chionetti, Dalmasso, Demichelis, Lubatti, Novarese, Pirra, Pretto, Santomauro, Scarzello. All. Bolgioni Tommaso.