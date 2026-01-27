Bocce / Memorial De Chiesa: l'Auxilium Saluzzo piazza due squadre ai quarti di finale

Primi verdetti con la seconda serata di lunedì 26 gennaio nel Memorial Pinin e Carlo De Chiesa, competizione notturna del volo, giunta alla edizione numero 52.
Lasciano la kermesse notturna, la quadretta Auxilium Fattorie Lingua di Gabriele Parena sconfitta di misura per 10 a 11 dal Pozzo Strada di Torino, la Perosina di Cesano fermata dalla Beccaria di Scarnafigi di Quaterni, e le due quadrette targate Vottignasco di Carlo Negro e Gianfranco Girino. Si qualificano ai quarti di finale, le due formazioni di casa dell’Auxilium, quella di Emanuele Ferrero, e la quadretta griffata Azienda Agricola Bertea di Marco Capello, Forti Sani sponsorizzata da Politanò Giuseppe e Figli snc di Daniele Grosso, e la Saviglianese di Lorenzo Basilietti. Per le restanti otto formazioni, ci sarà la possibilità di usufruire delle partite di recupero che si terranno lunedì 2 febbraio, alla Bocciofila Auxilium alle ore 21.
Il prestigioso torneo notturno, continuerà, sempre al bocciodromo saluzzese, con i quarti di finali, in programma il 9 febbraio, le semifinali il 16 febbraio, e la finalissima il 23 febbraio, sempre con inizio alle ore 21. La direzione di gara è di Luca Busso e Claudio Dellapiana.
Risultati di lunedì 26 gennaio
Sede Auxilium Saluzzo
Girone 2
Saviglianese (Basilietti)- Bocce Mondovi (Pretto)8-4;
Auxilium Caffè Vittoria (Mana Matteo)- Vottignasco (Girino)10-6;
Girone 3
Rossini ( Manolino)- Auxilium (Ferrero)7-11;
Vottignasco (Prato)- Auxilium Saluzzo (Costa)6-13;
Sede Envie
Girone 1
Auxilium Az. Agricola Bertea (Capello)- Forti Sani Fossano (Borgogno)13-3;
Perosina (Cesano)- Beccaria Scarnafigi (Quaterni)5-13;
Girone 4
Bocciofila Saviglianese Meccanica 97 (Ricca)- Forti Sani Politanò Giuseppe e Figli snc (Grosso)5-13;
Auxilium Saluzzo Fattorie Lingua (Parena)- Pozzo Strada To (Piazza)10-11;
Recuperi lunedì 2 febbraio ore 21 Bocciofila Auxilium Saluzzo
Girone 1 Forti Sani Fossano (Borgogno)- Beccaria Scarnafigi (Quaterni);
Girone 2 Bocce Mondovi (Pretto)- Auxilium Caffè Vittoria (Mana Matteo);
Girone 3 Rossini ( Manolino)- Auxilium Saluzzo ( Francesco Costa);
Girone 4 Bocciofila Saviglianese Meccanica 97-(Ricca)- Pozzo Strada To (Piazza);