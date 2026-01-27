Bocce / Memorial De Chiesa: l'Auxilium Saluzzo piazza due squadre ai quarti di finale

Primi verdetti con la seconda serata di lunedì 26 gennaio nel Memorial Pinin e Carlo De Chiesa, competizione notturna del volo, giunta alla edizione numero 52.

Lasciano la kermesse notturna, la quadretta Auxilium Fattorie Lingua di Gabriele Parena sconfitta di misura per 10 a 11 dal Pozzo Strada di Torino, la Perosina di Cesano fermata dalla Beccaria di Scarnafigi di Quaterni, e le due quadrette targate Vottignasco di Carlo Negro e Gianfranco Girino. Si qualificano ai quarti di finale, le due formazioni di casa dell’Auxilium, quella di Emanuele Ferrero, e la quadretta griffata Azienda Agricola Bertea di Marco Capello, Forti Sani sponsorizzata da Politanò Giuseppe e Figli snc di Daniele Grosso, e la Saviglianese di Lorenzo Basilietti. Per le restanti otto formazioni, ci sarà la possibilità di usufruire delle partite di recupero che si terranno lunedì 2 febbraio, alla Bocciofila Auxilium alle ore 21.

Il prestigioso torneo notturno, continuerà, sempre al bocciodromo saluzzese, con i quarti di finali, in programma il 9 febbraio, le semifinali il 16 febbraio, e la finalissima il 23 febbraio, sempre con inizio alle ore 21. La direzione di gara è di Luca Busso e Claudio Dellapiana.

Risultati di lunedì 26 gennaio

Sede Auxilium Saluzzo

Girone 2

Saviglianese (Basilietti)- Bocce Mondovi (Pretto)8-4;

Auxilium Caffè Vittoria (Mana Matteo)- Vottignasco (Girino)10-6;

Girone 3

Rossini ( Manolino)- Auxilium (Ferrero)7-11;

Vottignasco (Prato)- Auxilium Saluzzo (Costa)6-13;

Sede Envie

Girone 1

Auxilium Az. Agricola Bertea (Capello)- Forti Sani Fossano (Borgogno)13-3;

Perosina (Cesano)- Beccaria Scarnafigi (Quaterni)5-13;

Girone 4

Bocciofila Saviglianese Meccanica 97 (Ricca)- Forti Sani Politanò Giuseppe e Figli snc (Grosso)5-13;

Auxilium Saluzzo Fattorie Lingua (Parena)- Pozzo Strada To (Piazza)10-11;

Recuperi lunedì 2 febbraio ore 21 Bocciofila Auxilium Saluzzo

Girone 1 Forti Sani Fossano (Borgogno)- Beccaria Scarnafigi (Quaterni);

Girone 2 Bocce Mondovi (Pretto)- Auxilium Caffè Vittoria (Mana Matteo);

Girone 3 Rossini ( Manolino)- Auxilium Saluzzo ( Francesco Costa);

Girone 4 Bocciofila Saviglianese Meccanica 97-(Ricca)- Pozzo Strada To (Piazza);