I "Maestri del lavoro" incontrano gli studenti del Denina Pellico Rivoira

I ‘Maestri del lavoro’ Ezio Querio (ex funzionario della Mondial Piston) e Gianfranco Fortina (ex funzionario della Banca Nazionale del Lavoro) hanno incontrato venerdì 23 gennaio le classi 4B, 4C e 4D dell’Istituto Denina Pellico Rivoira presso nell’aula magna della sede Pellico per un incontro dal titolo “Le banche oggi”.

I ‘Maestri del lavoro’ sono coloro che vengono decorati con la Stella al Merito del Lavoro conferita con decreto del Presidente della Repubblica. Risulta molto prezioso quindi il loro contributo nella formazione dei nostri studenti che hanno potuto beneficiare della loro esperienza e delle loro competenze per arricchire le proprie conoscenze.

Querio e Fortina hanno sintetizzato il loro percorso lavorativo nel tempo e l’evoluzione di una professionalità curata e coinvolgente che li ha portati anche a lavorare all’estero. Un loro messaggio agli studenti è stato, infatti, anche quello di saper dire di sì e di impegnarsi in trasferimenti fuori Italia se le necessità e le opportunità di carriera lo richiedono.

Gli argomenti trattati dai relatori hanno riguardato l’evoluzione delle banche nel tempo a partire dagli anni ’50 fino alla banca online di oggi, che offre servizi bancari via internet, e alla banca digitale, che include anche servizi offerti attraverso app mobile e servizi di pagamento istantaneo.

Sono poi stati approfonditi diversi aspetti dell’argomento: la struttura della banca, le forme di investimento convenzionali, in cosa consistono le criptovalute e in particolare i bitcoin. Dopo un primo ripasso delle principali forme di investimento finanziario, tra i quali titoli a reddito fisso, titoli azionari, fondi comuni e i piani di accumulo, i relatori hanno parlato di investimenti in oro e delle opportunità e dei rischi che questi possono comportare.

L’incontro si è rivelato anche un approfondimento riguardo le possibili truffe in cui possono incorrere i clienti come il phishing, truffa informatica dove i criminali si fingono enti fidati e, tramite e-mail, sms o messaggi, inducono le vittime a rivelare dati sensibili.

“Entusiasmo, competenza e professionalità unitamente ad indiscutibili valori morali - dicono i referenti del Denina Pellico Rivoira - hanno contraddistinto ancora una volta l’impegno nelle scuole da parte dei ‘Maestri del lavoro’ che ritroveremo sicuramente anche il prossimo anno”.