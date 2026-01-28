 / Attualità

Attualità | 28 gennaio 2026, 14:05

Lesegno, ancora posti disponibili per la Scuola dell’Infanzia

Sarà possibile presentare domanda fino al 14 febbraio con l’obiettivo di concretizzare l’attivazione della seconda sezione

Fino al 14 febbraio la Scuola dell’Infanzia di Lesegno continuerà ad accogliere le possibili iscrizioni, da effettuarsi tramite Ufficio di Segreteria, con l’obiettivo di concretizzare l’attivazione della seconda sezione della scuola dell’infanzia.

La realizzazione della seconda sezione è già stata avvallata dalla Regione Piemonte; resta ora da ottenere l’ultimo via libera da parte del Provveditorato agli Studi, subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscritti richiesto.

"Attualmente - spiega il sindaco, Emanuele Rizzo - sono ancora disponibili pochi posti, fondamentali per poter garantire il numero necessario e dare così il via ufficiale alla seconda sezione, che permetterà di offrire: spazi più adeguati per i bambini, personale aggiuntivo per l’insegnamento e l’assistenza, un servizio mensa potenziato, che il Comune di Lesegno si impegna a sostenere interamente a proprie spese.

L’invito è rivolto non solo alle famiglie residenti nel Comune di Lesegno, ma anche a famiglie provenienti da altri Comuni e territori limitrofi, interessate a un’offerta educativa di qualità e a un ambiente scolastico potenziato e accogliente".

