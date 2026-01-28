L’Unitre di Moretta in mobilità Erasmus a Siviglia

L’Unitre di Moretta ha organizzato nella settimana dal 16 al 23 gennaio una mobilità a Siviglia, in Spagna, alla quale ha partecipato un gruppo di 15 studenti e 3 responsabili del direttivo.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di vivere una bellissima esperienza nella capitale della provincia autonoma dell’Andalusia, sede universitaria e vescovile, situata in una fertile pianura coltivata sulle rive del fiume Guadalquivir.

“Le insegnanti del Centro di formazione ‘Barrio des Oportunidades’ – spiegano gli studenti - ci hanno fatto entrare nel cuore di Siviglia e ci hanno fatto scoprire i suoi patrimoni immateriali Unesco: il flamenco, i canti, i balli e la musica, la vita quotidiana e le grandi feste tipiche della città come la Settimana Santa, la spiritualità andalusa e ‘Feria de Avril’.

Le visita guidata della città sono proseguite con: La Cattedrale, la torre della Giralda, L’Alcazar, il barrio di Santa Cruz, di Triana, il museo d’arte e di costumi, la Fabbrica del Tabacco trasformata in sede Universitaria e l’arte mudèjar”.

I partecipanti prima della partenza, hanno avuto una preparazione sull’importanza e lo scopo della mobilità Erasmus ed hanno svolto puntualmente ed in modo esauriente il compito di ricerca richiesta.

“Il gruppo – dicono le organizzatrici dell’Unitre - si è dimostrato subito molto coeso e partecipativo. Ha affrontato con umorismo i piccoli disagi e i cambiamenti di programma, ha saputo adattarsi, socializzare con simpatia, rendendo questa mobilità Erasmus bella, coinvolgente e unica. La coesione, la simpatia e l’allegria di tutto il gruppo, la voglia di mettersi in gioco, di imparare cose nuove, di sapersi adattare, ci ha data la carica per continuare questo compito impegnativo di programmazione per altre bellissime esperienze Erasmus”