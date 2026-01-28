Carnevale 2026, l’Orso di Segale torna a correre per le strade di Valdieri

Domenica 8 febbraio apparirà e correrà per il centro storico di Valdieri l’Orso di Segale. È la figura principale del Carnevale alpino del paese della Valle Gesso. La rappresentazione ha radici antichissime, che affondano nelle feste d’inverno contadine diffuse in mezza Europa.

Un tempo, all’alba del 2 febbraio, gli orsi “profeti” uscivano simbolicamente dalle tane per annunciare l’arrivo della primavera, coperti di paglia, pelli, scorze e materiali naturali. Con l’abbandono delle campagne, nella seconda metà del Novecento, molte di queste tradizioni sono scomparse. Anche l’Orso di Segale era uscito di scena, ma non dalla memoria dei valdieresi.

Il Carnevale alpino di Valdieri viene riproposto dal 2004, grazie alla testimonianza di Bernardino Giraudo, detto "Din dal Papa", l’Orso di Segale si è risvegliato a Valdieri: scortato dal Domatore, accompagnato dai frà (frati) e dai peroulìer (rumorosi personaggi con i visi sporchi di fuliggine), ammansito dalla bella Quaresima e infine bruciato sotto forma di fantoccio.

Oggi questa festa rappresenta una preziosa occasione di riscoperta delle tradizioni, un momento autentico di incontro e riconoscimento comunitario, ma anche un’opportunità per stare insieme e divertirsi, grandi e piccoli.

Il Carnevale alpino di Valdieri domenica 8 febbraio per tutta la giornata animerà la piazza centrale del paese che sarà popolata da un mercatino. Dalle ore 10, sarà animata dai giochi in legno dell’associazione La Barca nel Bosco, per riscoprire il piacere del gioco condiviso. Alle ore 10 e 11.15, con ritrovo in Piazza della Resistenza, saranno proposte passeggiate musicali gratuite guidate da Silvia Mattiauda, alla scoperta del paese e del suo Parco archeologico i cui reperti sono custoditi nel Museo civico aperto per tutta la giornata e visite guidate a cura di personale specializzato. Dalle ore 12 si terrà la tradizionale distribuzione degli gnocchi di Carnevale, a cura della Proloco di Valdieri. A chi vuol essere in sintonia con i valori del Parco delle Marittime si suggerisce di portare piatto, posate e bicchiere. Nel pomeriggio, tra le 14 e le 15, l’arrivo a sorpresa dell’Orso di Segale darà il via alla festa più travolgente, tra scherzi, danze, canti popolari e corse per le vie del paese.

L’atmosfera del Carnevale inizierà però già venerdì 6 e sabato 7 febbraio, con un laboratorio creativo per bambini in Biblioteca comunale, una serata di approfondimento nella sala conferenze “A. Bianco”, la tradizionale Questua dei Fra e la Veglia delle Fantine, tra musica, epistole ironiche, racconti comunitari e l’assaggio dei biscotti dell'Orso di Segale (un prodotto a Marchio Qualità Parco APAM , espressione delle produzioni locali legate al territorio e alle sue tradizioni.

Il Carnevale alpino di Valdieri è organizzato dalle Aree Protette Alpi Marittime / Ecomuseo della Segale, dal Comune di Valdieri e dall’Unità Pastorale Valle Gesso, con la collaborazione della Biblioteca Comunale e della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Valdieri, in sinergia con la comunità locale, che ogni anno contribuisce alla costruzione condivisa della festa attraverso idee, racconti e partecipazione attiva.

L'Ecomuseo della Segale è riconosciuto dalla Regione Piemonte (L.r. 13/2018) e fa parte della REP, la Rete degli Ecomusei del Piemonte.

Per informazioni dettagliate sul programma: https://www.areeprotettealpimarittime.it/agenda/4367/carnevale-alpino-di-valdieri-2026



