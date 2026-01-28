"Come funzionano le immagini?”, lo spiegherà a Saluzzo il graphic designer Riccardo Falcinelli

Sabato 31 gennaio, alle 17, l’Antico palazzo comunale di Saluzzo (salita al Castello, 26) ospiterà un nuovo appuntamento degli incontri pubblici "Oltre la moda", curati da Monica Poggi e Fondazione Artea, per accompagnare i visitatori alla scoperta di due grandi autori della fotografia contemporanea Helmut Newton e Ferdinando Scianna, a cui rispettivamente sono dedicate le monografiche "Intrecci" al Filatoio di Caraglio e "La moda la vita" alla Castiglia di Saluzzo visitabili fino al 3 marzo.

L’incontro, dal titolo “Come funzionano le immagini?”, vedrà l’intervento delgraphic designer e divulgatore Riccardo Falcinelli, in dialogo con la storica della fotografia, Monica Poggi, e il direttore di Fondazione Artea, Davide De Luca.

Come funzionano le immagini e in che modo percepiamo e decifriamo le raffigurazioni della moda? Da questi interrogativi prenderà avvio l’incontro con Riccardo Falcinelli, che da anni studia il linguaggio visivo e i suoi effetti culturali. Attraverso esempi tratti dalla fotografia di moda, Falcinelli analizzerà i meccanismi che regolano lo sguardo, la costruzione del desiderio e l’autorità delle immagini. Un’occasione per comprendere come la moda non si limiti a rappresentare il mondo, ma contribuisca attivamente a definirne il racconto visivo.

La partecipazione è libera con obbligo di prenotazione su Eventbrite.

Riccardo Falcinelli, grafico e scrittore, è nato a Roma nel 1973. Da oltre vent’anni cura la grafica per alcune tra le maggiori case editrici italiane, tra cui Einaudi, Harper Collins, Laterza, Zanichelli, Disney, Sur, minimumfax. Dal 2012 insegna “Psicologia della percezione” all’Isia Roma Design.

Ha pubblicato diversi saggi sul rapporto tra design e percezione visiva tra cui: Guardare. Pensare. Progettare. Neuroscienze per il design (Stampa alternativa & Graffiti, 2011); Critica portatile al visual design (Einaudi, 2014); Cromorama (Einaudi, 2017), Figure (Einaudi, 2020), Visus (Einaudi 2024). Nel 2022 ha curato, sempre per Einaudi, “Filosofia del graphic design” un’antologia dedicata a un secolo di riflessioni sulla grafica. I suoi libri sono tradotti in inglese, spagnolo, russo, cinese, coreano e giapponese. www.falcinelliand.co.