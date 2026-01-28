A Saluzzo va in scena la commedia dialettale "Na ciav per doi"

Al teatro Magda Olivero di Saluzzo (via Palazzo di città) continuano gli appuntamenti sul palcoscenico.

È già sold out il concerto dei Casino Royale, in programma venerdì 30 gennaio per la stagione musicale "Magda Groove": uno degli appuntamenti più attesi per ascoltare dal vivo una delle band più dinamiche e influenti della scena indipendente italiana.

Sabato 31 gennaio alle 21, la stagione di teatro dialettale organizzata da Ratatoj APS vedrà in scena lo spettacolo "Na ciav per doi" di John Chapman e Dave Freeman, recitato dal "Gruppo Teatro Carmagnola APS".

La commedia, tradotta in dialetto piemontese da Attilio Cocchi, è diretto dal regista Mino Canavesio e fa parte del progetto “Teatro Aps” ideato dalla Uilt (Unione Italiana Libero Teatro) Piemonte, che prevede diciannove spettacoli in diciannove teatri della nostra regione. La tappa saluzzese, è organizzata in collaborazione con la compagnia teatrale Primoatto APS.

Anticipazioni sulla trama della divertentissima commedia: “Salotto e camera da letto di Enrichetta che tira avanti da anni grazie alla relazione con due uomini sposati. Come gestire i "turni" per non farli incontrare? Funziona bene lo spauracchio di una mamma immaginaria quanto tremendamente bigotta, il cui temuto e improvviso arrivo serve a farli sloggiare al momento opportuno. Ma, naturalmente, ci saranno imprevisti che sconvolgeranno i suoi collaudati piani di gestione del menage a tre. Ma è in quei momenti che Enrichetta sfodera tutta la sua formidabile scaltrezza femminile”.

In scena Ilaria Morra, Ermanno Mareliati, Elsa Pedroni, Sergio Rubinetti, Imelda Gamma, Margherita Giraudi e Aldo Avalle.