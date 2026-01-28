NUOTO ARTISTICO / Le squadre di Sommariva Perno fanno incetta di pass per i campionati italiani primaverili

Si è svolta sabato 24 gennaio, nella bella location della piscina Terdoppio di Novara, la prima manifestazione regionale FIN di nuoto artistico, valevole per la qualificazione ai campionati italiani primaverili 2026, categorie Ragazzi ed Esordienti A.

Le squadre di Sommariva Perno, allenate da Alessia Reinero e Ilaria Celli, si sono distinte per gli ottimi risultati ottenuti.

Nella categoria Ragazze, hanno ottenuto il pass sia per gli esercizi obbligatori, sia per le routines: Emma Bertolusso, ottava con il punteggio di 67,03, Rachele Ceppa, decima con il punteggio di 66,46, Sophia Fantoni, undicesima con il punteggio di 64,53.

Si sono qualificate per gli obbligatori anche Matilde Dellavalle, con il punteggio di 63,71, Sara Di Giaimo, con il punteggio di 61,34 e Matilde Rinaldi, per la prima volta in gara nella categoria Ragazze, con il punteggio di 61,31.

Tra le Esordienti A si sono qualificate Contato Giorgia, settima con il punteggio di 56.25, al suo esordio in una manifestazione FIN, De Angelis Anna, decima con il punteggio di 54.34 e Ayaka Tabiani, con il punteggio di 49.43.

Prestazioni di grande valore anche per Sofia Bertolusso, Stroppiana Beatrice, Celeste Chiusano e Maddalena Tibaldi, che per pochissimi punti non hanno centrato la qualificazione, dimostrando però un percorso di crescita molto promettente.

Il prossimo appuntamento sarà a Leinì il 22 febbraio.

Gli italiani primaverili, invece, si terranno ad Ostia dal 9 all'11 aprile, per la categoria Ragazze ed il 12 aprile per le Esordienti A.



