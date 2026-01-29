Tesisquare conquista la Medaglia d'Argento EcoVadis 2025: tra il top 15% per sostenibilità

Tesisquare ottiene la Medaglia d’Argento EcoVadis 2025 e consolida il proprio percorso ESG Bra, 29 gennaio 2026 – Tesisquare, leader nelle soluzioni di collaborazione digitale per le supply chain, dopo il conseguimento nell’anno precedente della Medaglia di Bronzo, raggiunge un nuovo e importante traguardo nel proprio percorso di sostenibilità ottenendo la Medaglia d’Argento EcoVadis 2025, un risultato che colloca l’azienda tra il 15% delle realtà con le migliori performance ESG valutate da EcoVadis.

La valutazione di EcoVadis, uno dei principali fornitori mondiali di rating di sostenibilità, si basa su quattro macro-aree fondamentali: ambiente, etica, lavoro e diritti umani, acquisti sostenibili. Il riconoscimento conferma la solidità del sistema di gestione ESG di Tesisquare e il suo impegno costante nel promuovere modelli di business responsabili e orientati al lungo periodo.

Negli ultimi anni Tesisquare ha concentrato le proprie risorse nello sviluppo di strumenti e soluzioni digitali in grado di rendere la supply chain più sostenibile e trasparente: l’azienda ha puntato su tecnologie che facilitano la tracciabilità, la governance e la gestione dei rischi, supportando i clienti nel raggiungimento degli obiettivi ESG e nella conformità alle normative ambientali e sociali.

Sul fronte ambientale si conferma l’impegno di Tesisquare: si registra una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, con una diminuzione del consumo totale di energia corrispondente a una riduzione della quota sul consumo totale dal 91% al 66%.

Per energia elettrica e riscaldamento si è passati dal 16% di auto produzione da fotovoltaico al 36%, mentre per acquisto da fonti rinnovabili dal 7% al 48% e per quanto riguarda fonti fossili dal 77% al 16%. Questo risultato è stato ottenuto principalmente grazie all’incremento dell’energia rinnovabile autoprodotta (comprensiva sia della parte dell’energia consumata che venduta), e all’acquisto di energia elettrica, calore, vapore e raffrescamento da fonti rinnovabili.

Il risultato EcoVadis rappresenta un’ulteriore conferma dell’attenzione che Tesisquare riserva ai temi ESG come l’ambiente, l’etica, il lavoro e la governance, intesi come leve strategiche per la crescita sostenibile e la creazione di valore condiviso per clienti, partner, collaboratori e stakeholder.

“L’integrazione di pratiche sostenibili nelle nostre soluzioni e nei nostri processi è parte di un impegno strutturato, costruito nel tempo con metodo e responsabilità. Riteniamo che l’innovazione debba contribuire in modo concreto a un impatto positivo lungo l’intera supply chain. In questo scenario, l’ottenimento della Medaglia d’Argento EcoVadis rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto e del percorso intrapreso da tutta l’azienda”, ha dichiarato Mariarosa Macagno, ESG Manager di Tesisquare.

Tesisquare - fondata da Giuseppe Pacotto e alcuni soci a Bra (CN) nel 1995, Tesisquare è tra i principali provider di soluzioni tecnologiche per la Supply Chain, studiate per ottimizzare le performance in network aziendali estesi e complessi, garantendo l’eccellenza operativa lungo tutta la catena del valore e su tutti gli attori coinvolti, quali produttore, distributore, consumatore e altri stakeholder. Nel 2024 la società ha raggiunto un fatturato consolidato di oltre 61 milioni di euro, con una presenza diretta in 7 Paesi (Italia, Paesi Bassi, Francia, Germania, Spagna, Albania, Stati Uniti), supportando clienti in più di 40 nazioni in tutto il mondo e con un tasso di customer retention del 99%. L’azienda è costantemente impegnata nell’implementazione di piattaforme e soluzioni innovative, investendo circa il 9% del fatturato in R&D. Tesisquare conta tra i propri clienti le principali realtà del settore fashion, della GDO e della logistica a livello nazionale e internazionale. Per maggiori informazioni www.tesisquare.com - segui Tesisquare su LinkedIn.