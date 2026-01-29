ATLETICA / Valentina Gemetto stabilisce il nuovo record italiano nei 5000 metri indoor

Cade un record italiano indoor al meeting di Lione, in Francia.
L’azzurra gambaschese Valentina Gemetto corre in 16:00.45 nei 5000 metri, specialità poco frequentata al coperto, e riscrive il primato nazionale di 16:47.04 stabilito da Claudia Menconi nel 1996 a Stoccolma, il 25 febbraio di quell’anno.
Al traguardo la portacolori della Caivano Runners finisce al sesto posto nella gara vinta dalla francese Sarah Madeleine con 15:03.76.
Campionessa italiana in carica dei 10 km e medaglia d’oro a squadre negli Europei su strada, all’aperto la mezzofondista piemontese ha un personale di 15:25.30 sulla distanza.
Nei 60 metri si fa notare con 6.62 in batteria Stephen Awuah Baffour, miglior crono del turno eliminatorio. Lo sprinter del Battaglio Cus Torino sfiora il suo primato, appena un centesimo in più rispetto al 6.61 dell’anno scorso, poi in finale arriva terzo con 6.67.