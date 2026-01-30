Ad Alba si è svolto il primo incontro di baskin, presente anche l'assessore allo Sport Tibaldi

L’Olimpo Basket Alba si è recentemente affiliato all’EISI – Ente Italiano Sport Inclusivi, organismo riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico e, nell’ambito di questo percorso, grazie al supporto di Sportiamo Bra, mercoledì 28 gennaio si è tenuto il primo incontro di baskin nella palestra di Cristo Re.

Che cos’è il baskin?

È uno sport ispirato alla pallacanestro, ma con regole specifiche che permettono di giocare insieme ragazze e ragazzi con disabilità e normodotati. La parola chiave è inclusione: in base alle capacità di ogni atleta vengono previsti ruoli, obiettivi e regole personalizzate, così da consentire a tutti di partecipare, anche a chi non ha mai praticato basket. Il baskin si è affermato in Italia a partire dai primi anni Duemila ed è diffuso anche a livello internazionale, in particolare in Paesi come Francia, Belgio, Serbia e Lussemburgo.

Gli allenamenti si svolgeranno ogni mercoledì dalle 19 alle 20 presso la palestra di piazza Cristo Re, 4.

Sono rivolti a tutti dai 14 anni in su: ragazze e ragazzi, anche adulti, donne e uomini, con o senza disabilità, l’obiettivo è giocare insieme.

Per partecipare o per ricevere informazioni è possibile contattare Franco Zimbardi al numero 349 189 0855.

L’assessore allo Sport Davide Tibaldi dichiara: “Da questa settimana il baskin è arrivato anche ad Alba. Per la realizzazione di questo nuovo progetto ringraziamo la società Olimpo Basket di Alba e Sportiamo di Bra con il presidente Sergio Panero per il supporto in questa prima fase, oltre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per aver voluto supportare questa iniziativa. Olimpo Basket Alba e l’Amministrazione comunale credono fortemente nel valore di questo progetto, dello sport e dell’inclusione, ed è per questo che invitiamo tutti a partecipare numerosi”.