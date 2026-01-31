Tris di medaglie per il Kodokan Cuneo

Domenica 25 gennaio, la cornice del palazzetto “Le Cupole” di Torino ha ospitato il trofeo regionale “Judo per tutti”, un appuntamento che ha visto il Kodokan Cuneo schierare tre giovani atleti che, con grinta e determinazione, sono riusciti a salire tutti sul podio.

Aurora Dell’Aquila (Cat. Esordienti B, 40 kg) è stata protagonista di un avvincente "testa a testa" con la sua avversaria, con cui ha affrontato due incontri (formula andata e ritorno). Entrambe le sfide sono state molto combattute e giocate sul filo del rasoio, ma la judoka cuneese è riuscita a spuntarla in entrambi gli incontri, mettendosi al collo la medaglia d’oro .

Matteo Mandrile (Cat. Esordienti B, 50 kg) ha offerto una prestazione positiva dominando la sua categoria. Con tre incontri disputati e tre vittorie nette, non ha lasciato spazio ai rivali, conquistando anche lui il gradino più alto del podio e la medaglia d'oro .

Emanuele Dutto (Cat. Cadetti, 55 kg) ha affrontato una doppia sfida, essendo alle prime esperienze agonistiche e al debutto assoluto in questa categoria. Dopo aver vinto il primo incontro, si è dovuto arrendere al secondo turno contro colui che avrebbe poi vinto il torneo; è stato però bravissimo a resettare e a vincere la finale per il terzo/quinto posto, portando a casa una buona medaglia di bronzo.

Al di là dei risultati, la giornata torinese è stata un’occasione fondamentale per fare esperienza e confrontarsi con avversari nuovi. Come sottolineato dallo staff tecnico del KDK Cuneo, il segreto per il futuro sta nella differenziazione:

"È fondamentale partecipare a gare e attività sempre diverse. Confrontarsi con avversari mai visti permette di trovarsi in situazioni tattiche inedite, imparando a risolverle sotto pressione. Solo così si arricchisce il proprio bagaglio tecnico ed esperienziale, trasformando ogni incontro in una lezione di crescita."

Con questo spirito, il Kodokan Cuneo guarda già ai prossimi appuntamenti, pronto a tornare in palestra per affinare la tecnica e preparare le prossime sfide.