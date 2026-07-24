Santo Stefano Belbo inaugura la nuova Casa di Comunità: servizi potenziati senza interrompere l'attività

Venerdì 24 luglio, alle 15, sarà inaugurata la nuova Casa della Comunità dell'ASL CN2, in viale San Maurizio 1 a Santo Stefano Belbo.

L'intervento rappresenta uno dei principali investimenti realizzati sul territorio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il potenziamento della sanità territoriale. La struttura sarà un punto di riferimento per i cittadini, che potranno accedere in un'unica sede a servizi sanitari e sociosanitari integrati, ricevere orientamento e trovare percorsi di presa in carico sempre più vicini ai bisogni della comunità.

I lavori hanno interessato sia la riqualificazione dell'edificio esistente sia la realizzazione di una nuova porzione della struttura, ampliando gli spazi e migliorandone la funzionalità. Un aspetto particolarmente significativo è che il cantiere è stato portato avanti senza interrompere l'attività sanitaria già presente nella sede, garantendo la continuità dei servizi per tutta la durata dell'intervento.

L'opera è stata finanziata attraverso le risorse del PNRR, con un investimento complessivo di circa 1,7 milioni di euro, comprensivo del finanziamento principale e delle successive integrazioni destinate a sostenere la realizzazione dell'intervento.

Il progetto rientra nel più ampio percorso di rafforzamento dell'assistenza territoriale promosso a livello nazionale e regionale, che punta a rendere le Case della Comunità il punto di accesso privilegiato ai servizi sanitari di prossimità, favorendo l'integrazione tra professionisti, servizi sanitari e assistenza sociosanitaria.

L'intervento, avviato nell'autunno del 2024, si è concluso nei tempi previsti con l'ultimazione dei lavori, il collaudo e la certificazione della regolare esecuzione delle opere.

L'inaugurazione di venerdì sarà aperta alla cittadinanza, che avrà l'opportunità di visitare la struttura e conoscere da vicino gli spazi rinnovati destinati a rafforzare l'offerta sanitaria sul territorio.