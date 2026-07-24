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Attualità | 24 luglio 2026, 06:05

Santo Stefano Belbo inaugura la nuova Casa di Comunità: servizi potenziati senza interrompere l'attività

Venerdì 24 luglio il taglio del nastro della struttura riqualificata e ampliata grazie ai fondi del PNRR. Un investimento di circa 1,7 milioni di euro per rafforzare la sanità territoriale

L'ingresso della Casa della Comunità di Santo Stefano Belbo

L'ingresso della Casa della Comunità di Santo Stefano Belbo

Venerdì 24 luglio, alle 15, sarà inaugurata la nuova Casa della Comunità dell'ASL CN2, in viale San Maurizio 1 a Santo Stefano Belbo.

L'intervento rappresenta uno dei principali investimenti realizzati sul territorio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il potenziamento della sanità territoriale. La struttura sarà un punto di riferimento per i cittadini, che potranno accedere in un'unica sede a servizi sanitari e sociosanitari integrati, ricevere orientamento e trovare percorsi di presa in carico sempre più vicini ai bisogni della comunità.

I lavori hanno interessato sia la riqualificazione dell'edificio esistente sia la realizzazione di una nuova porzione della struttura, ampliando gli spazi e migliorandone la funzionalità. Un aspetto particolarmente significativo è che il cantiere è stato portato avanti senza interrompere l'attività sanitaria già presente nella sede, garantendo la continuità dei servizi per tutta la durata dell'intervento.

L'opera è stata finanziata attraverso le risorse del PNRR, con un investimento complessivo di circa 1,7 milioni di euro, comprensivo del finanziamento principale e delle successive integrazioni destinate a sostenere la realizzazione dell'intervento.

Il progetto rientra nel più ampio percorso di rafforzamento dell'assistenza territoriale promosso a livello nazionale e regionale, che punta a rendere le Case della Comunità il punto di accesso privilegiato ai servizi sanitari di prossimità, favorendo l'integrazione tra professionisti, servizi sanitari e assistenza sociosanitaria.

L'intervento, avviato nell'autunno del 2024, si è concluso nei tempi previsti con l'ultimazione dei lavori, il collaudo e la certificazione della regolare esecuzione delle opere.

L'inaugurazione di venerdì sarà aperta alla cittadinanza, che avrà l'opportunità di visitare la struttura e conoscere da vicino gli spazi rinnovati destinati a rafforzare l'offerta sanitaria sul territorio.

d.v.

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