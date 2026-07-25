Giornata mondiale dell'epatite: in Piemonte screening gratuiti per eliminare il virus entro il 2030

Si celebra martedì 28 luglio la "Giornata mondiale dell'epatite", la rassegna promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell'accesso alle cure.

L'obiettivo globale fissato dalle istituzioni sanitarie è eliminare le infezioni virali come minaccia per la salute pubblica entro il 2030.

Lo slogan scelto per questa edizione è "Epatite: abbattiamo le barriere", un invito a rimuovere gli ostacoli che ancora impediscono l'accesso tempestivo ai servizi sanitari.

Le epatiti virali rappresentano una delle principali cause di malattia cronica del fegato, cirrosi ed epatocarcinoma. Trattandosi di infezioni che decorrono spesso senza sintomi nelle prime fasi, la diagnosi precoce è fondamentale per avviare le terapie, interrompere la trasmissione del virus e prevenire complicanze gravi. La medicina moderna mette a disposizione vaccini efficaci per l'epatite A e B, oltre a trattamenti farmacologici in grado di curare definitivamente l'epatite C.

In Piemonte la Regione è impegnata insieme ad aziende sanitarie, ospedali, Servizi per le Dipendenze, istituti penitenziari e associazioni di pazienti nel rafforzare la rete di prevenzione e presa in carico dei pazienti.

Tra gli strumenti operativi figura il programma nazionale di screening gratuito per l'epatite C, rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989 e ai soggetti a maggior rischio.

Prosegue inoltre la profilassi vaccinale gratuita contro l'epatite B per i nuovi nati e per i soggetti fragili o esposti, affiancata dalle vaccinazioni raccomandate contro l'epatite A per i viaggiatori diretti in aree endemiche e per le persone con epatopatie croniche.

Link utili

Campagna regionale di screening dell'epatite C: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/campagna-regionale-screening-dellepatite-c

Preadesione online allo screening: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/screening-epatite-c

Piano nazionale Prevenzione vaccinale 2023-2025 (prorogato al 31 dicembre 2026): https://www.salute.gov.it/new/it/tema/vaccinazioni/piano-nazionale-prevenzione-vaccinale/



