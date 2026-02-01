Calcio Eccellenza / Gol, spettacolo e tensione: tra Fossano e Albese finisce 2-2

È finita 2-2 la partita tra Fossano Calcio 1919 e Albese 1917, valida per la 19a giornata del campionato di Eccellenza.

A decidere la sfida dello stadio “Angelo Pochissimo” le reti ospiti di Amansour (34’) e Lazzarin (49’) e i gol fossanesi di Sangare (57’) e Giovinco (68’ su rigore).

Il Fossano arrivava dalla vittoria con l’Ovadese (2-0), mentre l’Albese aveva pareggiato l’ultimo match con la Pro Dronero (2-2).

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Pochissimo”. Padroni di casa in divisa gialla mentre gli ospiti con la maglia bianca a strisce celesti.

Il match inizia sotto il segno dell’equilibrio con le due formazioni che si alternano nella gestione del possesso. Al 9’ Fazio rinvia malamente, Gomez si fionda sul pallone e viene colpito, ma lo stesso estremo difensore fossanese si salva evitando così lo 0-1. Al 13’ i padroni di casa partono in contropiede ma un errore fa ripartire a sua volta l’Albese che lancia in profondità Gomez, il numero 9 si trova solo davanti a Fazio che uscendo distrae l’attaccante che fallisce il vantaggio ospite. Il Fossano prova a reagire con Specchia (18’) ma al 23’ a provarci è Muratore che, al termine di un’ottima azione personale, conclude di un metro alto sulla traversa. Il primo tempo prosegue su buoni ritmi con i “blues” che creano gioco venendo però talvolta infilzati in contropiede. Al 34’ i langaroli sbloccano la sfida: Lazzarin conclude a rete, il suo tiro viene respinto e lo stesso numero 6 rimette la palla in mezzo su cui si fionda Amansour che segna il facile 0-1. Quattro minuti più tardi l’Albese recrimina un calcio di rigore per un presunto fallo su Ennasry, l’arbitro nega però con fermezza (38’). Nel finale di tempo non succede più nulla. Il direttore di gara assegna un minuto di recupero al termine del quale le due compagini vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-1.

La ripresa inizia con il tentativo su punizione di Giovinco (48’), palla alta sulla traversa. Passa meno di un minuto e l’Albese raddoppia: Ennasry si propone sulla sinistra e fornisce un preciso assista a Lazzarin che solo in area segna lo 0-2 (49’). Mister Fresia prova a cambiare l’inerzia del match inserendo Marchisone e Angaramo. Al 57’ il neo-entrato Marchisone si disimpegna bene in mezzo a due avversari, la passa a Giovinco che la butta in mezzo per Sangare che accorcia le distanze segnando l’1-2. Il Fossano prende fiducia e al 65’ arriva l’episodio che cambia la partita: i blues recuperano un buon pallone in attacco, Sangare la mette in mezzo per Giovinco che subisce fallo, l’arbitro fa giocare e Russo para il successivo tiro di Specchia; terminata l’azione il direttore di gara ritorna sui suoi passi e assegna il calcio di rigore. Gli animi si accendono, Giovinco si presenta sul dischetto e trasforma il penalty per il 2-2 (68’). Passano pochi secondi e gli ospiti protestano per un altro fallo in area ma si va avanti. La sfida è più accesa che mai con le due formazioni che si allungano. All’80’ i langaroli si fanno rivedere in avanti con Fazio che neutralizza bene la conclusione ravvicinata di Redi. All’82’ l’Albese ci prova prima con Gomez e poi soprattutto con Ennasry, il suo mancino a giro finisce di poco a lato della porta avversaria. Il finale dell’incontro è tesissimo con molti falli e pochi minuti effettivi giocati. L’arbitro assegna quattro minuti di recupero. Al 92’ i padroni di casa vedono un fallo di mano in area albese ma si prosegue. Allo scoccare del 94’ Marchisone si mangia il 3-2 al termine di una spettacolare azione personale (assist di Sangare). Non succede più nulla e quindi termina in parità, al “Pochissimo” finisce 2-2.

In classifica l’Albese sale a 36 punti e il Fossano a quota 34.

Nel prossimo turno di campionato il Fossano farà visita al Chieri (stadio “Piero De Paoli”), mentre l’Albese ospiterà l’Ovadese (stadio “Augusto Manzo”); fischio d’inizio per entrambe alle 14:30.

TABELLINO:

FOSSANO – ALBESE 2-2

Fossano (4-2-3-1): Fazio, D’Ippolito, Gironda, Reymond (54’ Angaramo), Cinquini, Bernardon, Armocida (54’ Marchisone), Bosio P., Sangare, Giovinco (87’ Quitadamo), Specchia (84’ Ambrosino). A disposizione: Zaccone, Marchetti, Serra, Marku, El Ouariti. Allenatore: Paolo Fresia

Albese (4-3-3): Russo, Amansour (59’ Bosio A.), Muratore, Bellocchio, Grimaldi, Lazzarin, Burnescu (72’ Delledonne), Vespa, Gomez (84’ Galvagno G.), Ennasry, Redi. A disposizione: Ferlisi, Galvagno F., Deljallisi, Fantone, Manuele, Vuturo. Allenatore: Giancarlo Rosso

Gol: Amansour 34’ (A), Lazzarin 49’ (A), Sangare 57’ (F), Giovinco 68’ rig. (F)

Ammoniti: Bellocchio (A), Redi (A), Russo (A), Giovinco (F), Fresia (allenatore Fossano), Rosso (allenatore Albese), Angaramo (F)

Espulsi: Zaccone (F) dalla panchina

Angoli: Fossano 5 – Albese 2

Arbitro: Flavio Bordiga di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Andrea Novara di Torino e Francesco Squillace di Torino