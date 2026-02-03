L’A.C. Bra ha partecipato alla giornata conclusiva della sessione invernale del calciomercato all’hotel Sheraton di Milano, rappresentata dal direttore sportivo Ettore Menicucci . La società giallorossa ha concluso due importanti operazioni in entrata.
In arrivo il giocatore Mattia Pretato. Nato a Cumiana (TO) nel 2002, difensore centrale di ruolo, copo le tappe nelle giovanili di Chisola, Juventus, Torino e Cuneo, passa al Pontedera U19. Scende in campo con il Ponsacco, poi fa ritorno a Pontedera e indossa la casacca dell’Arezzo (tra Serie D e Serie C). Fin qui, nella stagione 2025/2026, ha fatto parte della rosa del Pontedera (girone B della Serie C). Prima del passaggio con i braidesi, si era svincolato dal club toscano.
In prestito gratuito dalla Dolomiti Bellunesi (girone A della Serie C) fino al termine del campionato in corso di svolgimento, arriva anche Thomas Scapin. Nato a Cittadella (PD) nel 2002, di ruolo attaccante, è cresciuto nelle Giovanili del Montebelluna, Cittadella U19, Campodarsego, Cartigliano e Mestrino United (tra Primavera 2 e Serie D), prima delle esperienze all’Olbia, alla Clodiense e alla Dolomiti Bellunesi (tutte e 3 tra i professionisti).
Mattia e Thomas lavoreranno già in settimana insieme ai nuovi compagni di squadra, agli ordini di mister Fabio Nisticò ed il suo staff tecnico. Saranno a disposizione per la trasferta di Livorno.
CALCIO SERIE C / Due nuovi arrivi per il Bra, ecco Mattia Pretato e Thomas Scapin
Le nuove pedine, in arrivo rispettivamente da Pontedera e e Dolomiti Bellunesi, subito a disposizione della squadra. Scenderanno in campo già domenica prossima a Livorno
