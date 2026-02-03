Cuneo, lastrone di neve cade dal tetto e sfonda il parabrezza di un'auto in sosta

Dopo le recenti nevicate, è il caso di prestare molta attenzione a dove si cammina e, come evidenzia quanto accaduto stamattina in piazza Europa a Cuneo, anche a dove si parcheggia.

Qui, infatti, dal tetto del condominio dove ha sede Intesa Sanpaolo, poco fa si è staccato ed è caduto un grosso e pesante lastrone di neve ghiacciata che, come evidenzia la foto, ha sfondato il parabrezza di una vettura in sosta.

In queste ore si sta procedendo con lo sgombero e la pulizia delle strade, ma intervenire sui tetti è pressoché impossibile, per cui conviene evitare di camminare nel perimetro di scarico della neve dall'alto.

Perché potrebbe essere davvero molto pericoloso. Si invita quindi alla massima prudenza, soprattutto in prossimità degli edifici.