A Borgo San Dalmazzo per la rassegna Giovedì con l’autore Eugenio Fici presenta “Un fatto di cronaca”

Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo “A Borgo… giovedì con l’autore!”, dedicato alla promozione della narrativa contemporanea. Protagonista dell’incontro sarà Eugenio Fici, autore del romanzo Un fatto di cronaca, edito da Robin Edizioni. Lo scrittore dialogherà con il giornalista Gianni Martini.



Il libro racconta la morte improvvisa di Carlo dopo una notte in discoteca. L’amico Andrea, sconvolto, si allontana, mentre l’episodio coinvolge anche il loro insegnante, Piero Vanzi, spingendolo a confrontarsi con il ricordo di un’amicizia intensa vissuta anni prima e un episodio mai del tutto chiarito. Sollecitato dal preside e affiancato dall’ispettrice Valeria Ferrari, Vanzi è costretto ad affrontare quel passato ambiguo mentre cerca di comprendere ciò che è realmente accaduto ai suoi studenti.



Ingresso libero. Per informazioni: biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it – tel. 0171.265555.