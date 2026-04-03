Il Partito Democratico chiede continuità per i castagneti della Granda dopo Sacchetto

Dal Consigliere regionale del PD Mauro Calderoni riceviamo e pubblichiamo:

L’approvazione unanime in Consiglio provinciale dell’Ordine del Giorno a tutela dei castagneti tradizionali e della filiera castanicola promosso dal gruppo La nostra provincia su iniziativa del consigliere Loris Emanuel, ha rappresentato un segnale politico forte e chiaro.

Il successivo percorso avviato sul tema anche in sede regionale merita, dunque, continuità e concretezza per questa istanza che interessa l’intero territorio pedemontano della Granda.

Le criticità legate all’applicazione delle limitazioni previste dal PRQA sugli abbruciamenti nei castagneti tradizionali richiedono infatti un confronto istituzionale stabile.

L’impegno del collega Claudio Sacchetto e la sua competenza e disponibilità al confronto ci avevano consentito di delineare un possibile percorso condiviso e capace di tenere insieme tutela della qualità dell’aria e salvaguardia delle specificità territoriali.

Alla luce delle recenti dimissioni di Elena Chiorino, che hanno però determinato la sua uscita dal Consiglio regionale, si pone un problema di continuità dell’iniziativa, che non può e non deve essere dispersa.

L’istanza riguarda infatti un comparto strategico per il territorio, non solo dal punto di vista agricolo ma anche ambientale, paesaggistico e socio-economico.

In questo senso, ritengo fondamentale che qualcuno nella maggioranza che governa la Regione Piemonte raccolga l’eredità del lavoro condotto da e con Claudio Sacchetto e prosegua nell’interlocuzione già avviata, valorizzando il percorso svolto in sede provinciale e le proposte emerse dal territorio.

L’obiettivo deve restare quello di tradurre un’esigenza diffusa in politiche pubbliche coerenti, evitando che il percorso avviato si interrompa.