ATLETICA / Parolini e Roatta trionfano alla Festa del Cross lombarda di Paderno Dugnano

Nella giornata dedicata alla corsa campestre di Paderno Dugnano (Milano) sono stati assegnati i titoli regionali della disciplina. La Festa del Cross lombardo, organizzata nell’ambito della XVI edizione del Cross Città di Paderno organizzato dall’Euroatletica 2002, ha consegnato gli ultimi verdetti stagionali a livello regionale prima dell’appuntamento con i tricolori di fine febbraio (21-22) a Selinunte, in provincia di Trapani. La prova odierna, valida per la terza prova della Coppa Lombardia, ha visto consolidarsi il primato di Atletica Valle Brembana al maschile e Bracco Atletica al femminile.

Sorrisi da...titolo regionale! A Paderno Dugnano (MI) i Campionati lombardi di corsa campestre applaudono il trionfo del campione europeo Sebastiano PAROLINI (GAV Vertova), oro Assoluto: tra le donne doppio titolo (Assoluto e Promesse) per Adele ROATTA (Bracco Atletica). Nelle gare giovanili dominanti Maddalena RAVA' (Atletica Meneghina) tra le Allieve e Martina GHISALBERTI (Atletica Valle Brembana) tra le Juniores: in campo maschile ci prende gusto Francesco GIANOLA (AS Premana) oro Juniores dopo il successo al Campaccio, mentre Luigi TURRIN (Atletica Valle Brembana) è oro tra le Promesse e Giordano CONTIGIANI (GS Bernatese) vince una serratissima gara Allievi

Assente una delle favorite della vigilia come Silvia Oggioni (CUS Pro Patria Milano), la strada è spianata per un’altra specialista della disciplina: Adele Roatta, classe 2004 della Bracco Atletica, si prende il titolo regionale con margine, coprendo i 7km della prova di Paderno Dugnano in 26:07 e vincendo anche l’oro tra le Promesse.

L’argento va al collo di una specialista della corsa in montagna, la pavese in maglia Recastello Benedetta Broggi, che chiude in 26:25, poco davanti alla valtellinese dell’Atletica Valle Brembana Elisa Rovedatti (26:33) bronzo Assoluto e argento Under 23. Appena fuori dal podio si classifica un’altra portacolori della Recastello, Beatrice Bianchi, che in 26:36 precede la lecchese Marta Crippa (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), quinta in 26:44. Ancora Bracco Atletica in sesta piazza con Nicole Acerboni (26:56)

Il Tecnico Augusto Griseri: "Il nostro obbiettivo era di testare lo stato di forma in vista degli Italiani di cross che si terranno a Silenunte in provincia di Trapani il 21-22 febbraio 2026. Prova di carattere di Adele che prende la testa della gara a 2 chilometri e mezzo dalla fine e vince con margine"

Adesso 3 settimane di allenamento per le atlete con obbiettivo il podio U23 alla Festa del cross di Silenunte, che garantirebbe la convocazione in Nazionale in occasione dei Campionati Mondiali Universitari di corsa campestre(FISU) che si terranno a Cassino IL 14-15 Marzo prossimi.