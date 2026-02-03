NUOTO / ValleBelbo Sport trionfa ad Annemasse: Lucia Tassinario firma cinque successi

La ValleBelbo Sport ha partecipato con cinque atleti alla trasferta internazionale del Team Dimensione Nuoto (franchigia di cui fa parte) in occasione del Meeting di Annemasse, in Francia. I nuotatori del team arancio-nero che nella scorsa stagione hanno staccato il pass per i Criteria Nazionali e i Campionati Italiani di Categoria, hanno preso parte a questa competizione in vasca lunga molto stimolante.

Lucia Tassinario ha centrato la vittoria in tutte le gare a cui ha partecipato, chiudendo il weekend con cinque successi individuali. Lucia si è imposta nelle tre prove della farfalla (50 farfalla 27”90, 100 farfalla 1’02”56, 200 farfalla 2’24”20), nei 50 dorso (30”13) e nei 100 dorso (1’05”47).

[Lucia Tassinario sul podio]

Soddisfazione quadrupla per Mattia Tammaro che ha piazzato cinque acuti nelle finali riservati alla Categoria Ragazzi (14-15 anni): Mattia è stato il migliore in 50 e 100 stile libero (25”43, 56”57) e in 50-100 farfalla (27”66, 1’01”89).

[Mattia Tammaro con la medaglia]

Doppio successo per Maddalena Bertelli (Ragazze 14-15 anni) che ha vinto i 50 dorso in 31”63 e i 50 farfalla in 29”56; inoltre, Maddalena ha conquistato il secondo posto nei 100 dorso in 1’09”65 (quarta nei 200 dorso in 2’38”56).

Due medaglie individuali per Elisa Ferrari che chiude al secondo posto i 50 stile libero (27”63) e in terza posizione i 100 stile libero (1’02”40). Elisa (frazione a stile libero), assieme a Lucia Tassinario (farfalla), ha contribuito al successo della staffetta 4x100 misti uomini/donne del Team Dimensione Nuoto.

A medaglia anche Francesca Gallione che strappa un bel terzo posto nei 100 rana in 1’17”46 (ai piedi del podio nei 50 rana in 34”86).

[Tassinario e Ferrari vincono con la staffetta TDN]