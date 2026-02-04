A Savigliano una mostra su “Fascismo, Foibe, Esodo. Le tragedie del confine orientale”

Sarà inaugurata sabato 7 febbraio, alle 17, la mostra “Fascismo, Foibe, Esodo. Le tragedie del confine orientale” allestita al Mu.Gi, il Museo Civico Gipsoteca di Savigliano.

A cura della Fondazione Memoria della Deportazione, l'allestimento rientra nell'ambito delle iniziative dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano per il Giorno del Ricordo, e sarà visitabile fino al 22 febbraio.

"La mostra itinerante – spiega la direttrice del Mu.Gi Silvia Olivero – è stata messa a disposizione dall’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo. Nel corso dell'inaugurazione di sabato 7 febbraio interverrà il direttore dell’Istituto Gigi Garelli. Il percorso espositivo ospiterà anche una memoria “saviglianese” fatta di oggetti, suoni e parole".