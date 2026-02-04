Dal volontariato all’impegno come consigliera comunale: oggi a Roccabruna il commosso saluto a Maria Grazia Cesano



“Maria Grazia era una donna che amava la vita - ci dice una signora - ha fatto tanto per la nostra comunità.”

Saranno celebrati questo pomeriggio, mercoledì 4 febbraio, alle ore 14:30 nella Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia a Roccabruna i funerali dell’ex consigliera comunale Maria Grazia Cesano.



Di anni 70 ed originaria di Dronero, per lungo tempo è stata referente e custode del Rifugio Partigiano della 104ª Brigata Garibaldi “Carlo Fissore” a Sant’Anna di Roccabruna, nonché una delle G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) della Provincia di Cuneo, attivamente impegnata nella sensibilizzazione della tematica ambientale.



Nel 1995, candidata sindaco alle elezioni di Roccabruna, non eletta entrò però nella giunta dell’allora primo cittadino eletto, Pier Angelo Olagnero, ricoprendo l’incarico di consigliera di minoranza. Inoltre, molto religiosa ed impegnata all’interno della Parrocchia, negli anni è stata anche catechista.



Sorridente e gentile, di lei ci giunge anche questo ricordo prezioso da un’altra delle persone che hanno avuto modo di conoscerla: “Sono passati ormai tanti anni da quando portavamo entrambe le figlie all’asilo. Ogni tanto capitava di incontrarci. Per me non era una situazione semplice e mi trovavo spesso con domande o considerazioni inopportune. Lei mai, sempre discreta. Custodisco davvero un bellissimo ricordo.”

Maria Grazia resterà sempre nel cuore del marito Faustino, dell’adorata figlia Viola con Stefano, unitamente a familiari e parenti tutti.

