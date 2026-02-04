A Vicoforte si elegge il nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi

Dopo la composizione e la presentazione delle liste ha preso il via la “campagna elettorale” tra gli studenti della scuola primaria (quarta e quinta) e secondaria di primo grado di Vicoforte.

Coordinati dalle loro insegnanti, nell’ambito della “settimana delle legalità”, laboratorio educativo organizzato dalle scuole, si svolgeranno anche le elezioni per rinnovare il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Venerdì 6 febbraio infatti saranno aperti i seggi e, a seguire, le urne nelle quali circa 200 ragazzi, potranno esprimere la loro preferenza per uno dei tre candidati Sindaci e per uno dei consiglieri della lista di appartenenza. Venerdì quindi, dopo le votazioni e lo spoglio delle schede, verremo a conoscenza del nuovo “sindaco dei ragazzi” che, con tutto il Consiglio si insedierà mercoledì 11 febbraio e durerà tre anni, come previsto dal Regolamento Comunale così aggiornato a marzo dello scorso, come da proposta dello stesso Consiglio dei Ragazzi uscente.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi Vicese è stato istituito e regolamentato dal Consiglio Comunale di Vicoforte il 29 marzo 2006 e le prime elezioni si sono svolte nello stesso anno. L’iniziativa ha quindi 20 anni di storia nei quali si sono alternati sindaci femminili e sindaci maschili con, attorno e loro, tanti ragazzi che ormai sono diventati adulti e ricordano con piacere questa loro esperienza. Quest’anno saranno in lizza tre candidati sindaci, tutti maschi, scelti dopo avere esperito il rito delle “primarie” vista la intensa partecipazione degli alunni nel corso delle attività educative di preparazione alle elezioni svolta con apprezzabile impegno da parte della dirigenza scolastica e degli insegnanti.

Le tre liste sono così denominate:

1) “Insieme per Vico” con candidato sindaco Raviolo Mattia (classe IV primaria);

2) “Rinnoviamo la scuola” con candidato sindaco Aime Samuele (classe I secondaria);

3) “Orizzonte Vico” con candidato sindaco Ballatore Francesco (classe II secondaria).

Il Sindaco dei Ragazzi uscente è Anastasia Oggerino; prima di lei hanno svolto questo importante ruolo altri otto studenti delle scuole Vicesi e precisamente:

BELLA Barbara 2006/2008

CARASSO Greta 2008/2009

BLENGINI Alberto 2009/2010

CAVALLO Edoardo 2010/2012

DRAGONE Julia 2012/2014

TOMATIS Marco 2014/2016

JONA Giovanni 2016/2018

IMARISIO Lucia 2018/2023

OGGERINO Anastasia 2023/2026.

Nel periodo 2020/2023 non si sono svolte elezioni a causa del Covid nel 2020, delle elezioni comunali a settembre 2020 e successivo Commissariamento del Comune nel 2022 sino al 2023.