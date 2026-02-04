Racconigi: Royal Community Tour ai nastri di partenza

Nell’ambito del progetto "Residenze Sabaude, un territorio da Re" finanziato dal Ministero del Turismo, l’ATL del Cuneese, il Consorzio Turistico Conitours e la Città di Racconigi hanno predisposto alcuni percorsi guidati tra centro storico e campagna, raccontati dagli ambassador locali, che prenderanno il via sabato 28 febbraio.

L'Amministrazione Comunale, il Consorzio Conitours (gestore dell'Ufficio Turistico) e l'ATL del Cuneese hanno infatti unito le forze, coinvolgendo attivamente il tessuto socio-economico cittadino per costruire insieme e promuovere questo importante progetto di valorizzazione dei territori ospitanti le Residenze Reali Sabaude.

Royal Community Tour di Racconigi, è una proposta culturale di scoperta del territorio attraverso la narrazione degli ambassador locali, dei cittadini che vivono Racconigi ogni giorno, che ne conoscono storia e aneddoti. Il progetto mira a rafforzare il legame tra comunità e territorio, valorizzando i borghi sorti nei secoli intorno alle Residenze come luoghi vissuti, ricchi di memorie, emozioni e significati. Due le formule proposte da Racconigi: il tour urbano e il tour rurale.

Le visite si svilupperanno tra gli storici setifici e il suggestivo Museo della Seta, custode di un'antica tradizione artigianale. Non mancheranno occasioni per ammirare la ricchezza artistica della Pinacoteca Civica Levis, così come una sosta alla scoperta del Real Biscotto di Racconigi, la visita presso un’azienda di produzione di biocosmesi o presso l’agri-gelateria in campagna, senza dimenticare il Centro Cicogne e Anatidi. Saranno inclusi nel biglietto (12 €) la visita guidata in italiano e l'ingresso alla Residenza Reale.

Il primo appuntamento 2026 con il percorso cittadino, il Royal Community Urban Tour Racconigi, sarà aperto a tutti e si svilupperà nel centro storico, con partenza dall’Ufficio Turistico di piazza Carlo Alberto e avrà come filo conduttore "Illustri sconosciuti e regali celebrità", dal volume “Illustri sconosciuti”, che racconta episodi e vite di personaggi storici racconigesi.

Si toccheranno i principali luoghi che hanno segnato la vita della città, un tempo uno dei più importanti centri di produzione del filato di seta. Info: https://www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps/community-tour-a-racconigi/royal-community-urban-tour-illustri-sconosciuti-e-regali-celebrita-detail.

Insieme al Royal Community Urban Tour, con la bella stagione, Racconigi proporrà anche un tour nella campagna, raccontata dagli abitanti del posto, lungo il Sentiero sul Maira e tra le cascine Reali, in un paesaggio affascinante con vista sul maestoso Monviso. L’esperienza immersiva nella natura sarà accompagnata da guide naturalistiche o cicloturistiche.

“Residenze Sabaude, un territorio da Re" è un progetto finanziato dal Ministero del Turismo nell'ambito del Fondo per i Comuni a vocazione turistica con siti UNESCO, che coinvolge i Comuni piemontesi di Torino (capofila), Agliè, Bra, Govone, Moncalieri, Racconigi, Rivoli, Venaria Reale e Nichelino (per la Palazzina di Caccia di Stupinigi). Questa iniziativa vede la collaborazione attiva del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e di Turismo Torino e Provincia, con il coinvolgimento di Fondazione Film Commission Torino Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo, promuovendo una sinergia tra tutti gli attori del territorio. Altre info: https://residenzerealisabaude.com/

Appuntamento dunque per sabato 28 febbraio con ritrovo alle ore 14.30, con il primo Royal Community Urban Tour Racconigi. Inizio visita ore 14.30, ingresso in Castello: ore 16.30. Durata: 3 ore. Per tutte le date successive: www.cuneoalps.it.