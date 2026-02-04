Furti nella notte a Morozzo, responsabile arrestato in 24 ore

Sarebbe stato preso in meno di 24 ore il ladro che, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, ha rubato in un bar e in un negozio di articoli per la casa a Morozzo.

Scarso il bottino della refurtiva racimolata nel bar, dove è stato rubato il fondo cassa. Nell'esercizio commerciale sono stati invece sottratti dei piccoli elettrodomestici.

I due titolari, ieri mattina, hanno presentato denuncia presso la caserma dei Carabinieri del paese, che risponde alla Compagnia di Fossano.

Stando ad alcune indiscrezioni raccolte tra i residenti, i militari, grazie probabilmente all'ausilio delle immagini di videosorveglianza, avrebbero già identificato e arrestato il responsabile.