Cronaca | 04 febbraio 2026, 17:13

Furti nella notte a Morozzo, responsabile arrestato in 24 ore

Queste le notizie che circolano in paese. Le indagini sono state condotte dai carabinieri

Sarebbe stato preso in meno di 24 ore il ladro che, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, ha rubato in un bar e in un negozio di articoli per la casa a Morozzo.

Scarso il bottino della refurtiva racimolata nel bar, dove è stato rubato il fondo cassa. Nell'esercizio commerciale sono stati invece sottratti dei piccoli elettrodomestici. 

I due titolari, ieri mattina, hanno presentato denuncia presso la caserma dei Carabinieri del paese, che risponde alla Compagnia di Fossano. 

Stando ad alcune indiscrezioni raccolte tra i residenti, i militari, grazie probabilmente all'ausilio delle immagini di videosorveglianza, avrebbero già identificato e arrestato il responsabile. 

Barbara Simonelli

