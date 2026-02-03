Nevicata, qualche disagio in città: albero cade sulla carreggiata in via Vecchia di Borgo [FOTO]

Inevitabilmente, che sia abbondante o meno, una nevicata lascia sempre qualche strascico sul territorio. È quanto accaduto nella mattinata di oggi nel capoluogo, dove i Vigili del fuoco, con il supporto di alcuni uomini dell’Esercito, sono intervenuti in via Vecchia di Borgo, nei pressi della caserma “Ignazio Vian”.

Un albero, appesantito dalla neve, è improvvisamente caduto sulla carreggiata, ostruendo completamente il passaggio e bloccando la viabilità in direzione di San Rocco Castagnaretta. Fortunatamente non si sono registrati feriti né sono rimaste coinvolte autovetture: il tratto interessato è infatti una strada secondaria e poco trafficata.

L’intervento di messa in sicurezza è stato rapido. Dopo la rimozione del tronco e dei rami finiti sull’asfalto, la circolazione è tornata regolare nel giro di poco tempo.