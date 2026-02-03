 / Cronaca

Ceva, crolla porzione di marciapiede lungo il Cevetta

Il cedimento nella zona delle scuole medie. L'area è stata transennata e chiusa al transito pedonale per motivi di sicurezza

Saranno le verifiche da parte dell'ufficio tecnico comunale a individuare le cause che nella giornata di oggi, martedì 3 febbraio, hanno portato al crollo di una porzione di marciapiede lungo il torrente Cevetta. 

La zona, proprio a fianco delle scuole medie, è stata transennata per motivi di sicurezza ed è stato chiuso al transito pedonale l'intero marciapiede. 

Sul posto insieme all'ufficio tecnico si è recato anche il sindaco, Fabio Mottinelli. Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’accaduto.

Arianna Pronestì

