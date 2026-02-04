AIP srl con sede a Barge ricerca Geometra CAD 2D/3D e CNC

AIP srl ricerca di un Geometra con competenze cad 2D/3D e CNC, da valutare per eventuale inserimento in organico aziendale.
Mansioni
- Realizzazione e modifica di elaborati grafici tecnici 2D e 3D
- Supporto alla progettazione esecutiva
- Redazione tavole tecniche, planimetrie e prospetti
- Creazione e sviluppo di programmi per macchine CNC
Requisiti richiesti
- Diploma Di Geometra
- Ottima conoscenza di software CAD 2D e 3D
- Autocad, Sketchup o software equivalenti
- Conoscenza dei processi di lavorazione CNC
- Precisione, autonomia operativa e rispetto delle scadenze
Requisiti preferenziali
- Conoscenza di software CAD/CAM Bsolid e Alphacam
- Esperienza in ambito carpenteria/ legno/ alluminio/ marmo/lavorazioni meccaniche
Sede di lavoro: Barge .
Per candidarsi, inviare il CV a: job@aipporte.com