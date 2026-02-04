 / Economia

Economia | 04 febbraio 2026, 09:30

AIP srl con sede a Barge ricerca Geometra CAD 2D/3D e CNC

Scopri i requisiti richiesti e come candidarti

AIP srl ricerca di un Geometra con competenze cad 2D/3D e CNC, da valutare per eventuale inserimento in organico aziendale.

Mansioni

  • Realizzazione e modifica di elaborati grafici tecnici 2D e 3D
  • Supporto alla progettazione esecutiva
  • Redazione tavole tecniche, planimetrie e prospetti
  • Creazione e sviluppo di programmi per macchine CNC

Requisiti richiesti

  • Diploma Di Geometra
  • Ottima conoscenza di software CAD 2D e 3D
  • Autocad, Sketchup o software equivalenti
  • Conoscenza dei processi di lavorazione CNC
  • Precisione, autonomia operativa e rispetto delle scadenze

Requisiti preferenziali

  • Conoscenza di software CAD/CAM Bsolid e Alphacam
  • Esperienza in ambito carpenteria/ legno/ alluminio/ marmo/lavorazioni meccaniche

Sede di lavoro: Barge .

Per candidarsi, inviare il CV a: job@aipporte.com

I.P.

