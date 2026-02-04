Matrimoni 2026: I segreti di stile per lo sposo che vuole essere "all'altezza"

Con l'avvicinarsi della primavera, la "Provincia Granda" si prepara a inaugurare una nuova, intensa stagione di matrimoni. Dalle colline delle Langhe alle dimore storiche del Cuneese, molte coppie stanno definendo gli ultimi dettagli per il loro grande giorno.

Sebbene la tradizione voglia che tutti gli occhi siano puntati sull'abito della sposa, il 2026 segna un cambio di passo decisivo nel bon ton nuziale: lo sposo non è più una semplice "comparsa" elegante, ma un coprotagonista che cura la propria immagine con la stessa attenzione della sua dolce metà.

Per l'uomo che si appresta a dire "sì" quest'anno, l'obiettivo è unire l'eleganza classica a una nuova consapevolezza di sé. Ecco una guida essenziale per uno stile impeccabile, concentrandosi su tre aspetti fondamentali: il taglio, l'armonia di coppia e i dettagli.

1. Oltre il blu: i colori e i tagli del 2026

Il blu notte resta il re incontrastato delle cerimonie serali, ma le tendenze di quest'anno aprono le porte a nuove sfumature. Per i matrimoni all'aperto – scenario molto amato nel nostro territorio – guadagnano terreno il grigio antracite e il verde bosco profondo, colori che si sposano perfettamente con la natura circostante. La regola d'oro, tuttavia, rimane la vestibilità (o fit): la giacca deve "abbracciare" le spalle senza costringere, e il pantalone deve cadere dritto, sfiorando appena la scarpa. Un abito sartoriale è un investimento che ripaga in ogni fotografia.

2. Il segreto dell'armonia: essere, letteralmente, "all'altezza"

Uno dei dilemmi stilistici più comuni riguarda le proporzioni della coppia. Spesso la sposa, indossando tacchi alti 10 o 12 centimetri, rischia di sovrastare lo sposo o di annullare la naturale differenza di statura, creando un effetto disarmonico nelle foto ufficiali.

In passato, l'unica soluzione per l'uomo erano rialzi interni scomodi o scarpe dal design discutibile. Oggi, fortunatamente, il settore delle calzature maschili ha fatto passi da gigante. Brand specializzati come Chamaripa hanno introdotto il concetto di "scarpa rialzata invisibile" nel segmento luxury.

Queste calzature si presentano all'esterno come classiche Oxford, Derby o Mocassini di alta pelletteria, ma nascondono al loro interno un rialzo anatomico che permette di guadagnare dai 6 ai 10 centimetri in modo discreto. Scegliere una scarpa di questo tipo, come quelle proposte nelle collezioni cerimonia di Chamaripa, offre due vantaggi immediati:

Estetico: Ristabilisce l'armonia visiva della coppia, permettendo allo sposo di non "scomparire" accanto a una sposa con tacchi vertiginosi.

Posturale: Il leggero rialzo interno aiuta a mantenere la schiena più dritta e il petto in fuori, conferendo automaticamente un'aria più sicura e impettita, fondamentale per reggere la tensione e l'emozione della giornata.

3. I dettagli che fanno la differenza

Se l'abito e le scarpe sono la struttura, gli accessori sono l'anima del look. Per il 2026, vince il minimalismo.

La cintura: Deve essere rigorosamente dello stesso colore e pellame delle scarpe.

I calzini: Mai corti, mai chiari. Devono essere lunghi (al ginocchio) e in filo di Scozia, preferibilmente in una tonalità scura che richiami l'abito.

La pochette: Il fazzoletto da taschino non deve mai essere identico alla cravatta, ma richiamarne i colori o creare un contrasto armonico.

Conclusione

Il matrimonio è una maratona di sorrisi, strette di mano e fotografie. Sentirsi a proprio agio nei propri panni è il primo passo per godersi la festa. Che si tratti di scegliere il tessuto giusto o di optare per un paio di scarpe rialzate per sentirsi più sicuri, ogni scelta di stile deve avere un unico obiettivo: farvi camminare verso l'altare a testa alta.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.