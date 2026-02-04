 / Attualità

Attualità | 04 febbraio 2026, 11:52

Banca Territori del Monviso dona 50 computer alle scuole

Un aiuto concreto per la didattica del territorio

Banca Territori del Monviso ha consegnato tra dicembre 2025 e gennaio 2026 cinquanta computer, tra desktop fissi e laptop, alle scuole attive nelle Comunità dove opera BTM a sostegno della didattica.

Nello specifico i dispositivi sono stati donati alla scuola secondaria di secondo grado di Carmagnola, l’Istituto di Istruzione Superiore Baldessano-Roccati, oltre che alle scuole medie degli Istituti Comprensivi I, II e III di Carmagnola, all’Istituto Comprensivo “Augusta Bagiennorum” per i plessi di Trinità e Sant’Albano Stura, all’Istituto Comprensivo di Moretta e all’Istituto Comprensivo di Poirino.

L’iniziativa, realizzata in occasione del Natale, conferma l’impegno costante della Banca a favore dell’educazione e della crescita del territorio e dei suoi giovani. Oltre ai notebook sono stati consegnati minipc desktop corredati di tastiere, mouse e schermi video lcd; su tutti i computer è preinstallato il sistema operativo Windows 11.

«Crediamo fortemente che investire nella scuola significhi investire nel futuro del nostro territorio ha dichiarato il Direttore Generale Luca Murazzano - Con questa donazione vogliamo offrire un supporto concreto agli studenti e agli insegnanti.  Essere vicini alle Comunità, ed ai più giovani che ne costituiscono il futuro, è parte integrante della nostra identità di banca cooperativa».

L’attenzione alle nuove generazioni si traduce in azioni concrete: da ottobre è nata “Next”, la BTM Young Community che ha già avuto due importanti momenti di ritrovo con i workshop tenuti da Barbasophia (Matteo Saudino) e da Donatella Romano sulle tecniche di public speaking. Sabato 31 gennaio hanno preso il via anche i lavori dell’Advisory Board di Next, un gruppo ristretto di giovani talenti che collaborerà con il management della Banca per promuovere iniziative e intercettare bisogni e necessità delle nuove generazioni sul territorio di appartenenza.

cs

