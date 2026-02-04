Confcooperative Piemonte Sud in assemblea a Cuneo: "Economia sociale e futuro delle comunità"

Confcooperative Piemonte Sud si prepara a celebrare il secondo anniversario dalla sua costituzione con la seconda assemblea dei soci, in programma mercoledì 11 febbraio 2026 a Cuneo, presso VARCO & Auditorium Foro Boario (via Carlo Pascal 5L), a partire dalle ore 9.30. Un appuntamento che rappresenta non solo un momento istituzionale, ma soprattutto un’occasione di riflessione condivisa sul ruolo della cooperazione nel costruire il futuro delle comunità locali.

Nata dalla fusione delle unioni di Cuneo, Asti e Alessandria, Confcooperative Piemonte Sud è oggi una realtà strutturata e rappresentativa, capace di esprimere una visione unitaria su un territorio ampio e diversificato. L’assemblea sarà dedicata al tema “Economia sociale e futuro delle nostre comunità: il ruolo della cooperazione”, un filo conduttore che guiderà l’intera giornata e che richiama direttamente il valore economico e sociale delle imprese cooperative, chiamate a rispondere alle trasformazioni in atto con strumenti innovativi e una forte responsabilità verso il bene comune.

«Questa Assemblea rappresenta per noi un passaggio importante - ha affermato il presidente di Confcooperative Piemonte Sud, Mario Sacco - perché ci consente di incontrare tutti i nostri soci in un’occasione di confronto su tematiche di grande attualità. Ci confronteremo con le istituzioni sulle necessità delle nostre imprese, a partire dall’adeguamento dei contratti delle cooperative sociali al valore del lavoro, dalla presa in carico delle istanze dei giovani e dalla regolarizzazione del lavoro stagionale in agricoltura. Sono temi urgenti, che si inseriscono pienamente nel più ampio quadro dell’economia sociale. La cooperazione ha dimostrato di saper tenere insieme sviluppo economico e valore sociale: oggi più che mai è necessario rafforzare questa consapevolezza e guardare avanti con una visione condivisa».

I lavori si apriranno con una parte istituzionale condotta dallo stesso presidente Sacco, seguita dall’intervento del presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini, con cui verrà approfondito il quadro nazionale e il percorso verso un Piano d’azione per l’economia sociale. Un tema che trova solide basi nel modello italiano, riconosciuto anche a livello europeo per la capacità di valorizzare cooperative, enti mutualistici e organizzazioni del terzo settore come pilastri di uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Nel corso della mattinata sono previsti i saluti istituzionali di Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, monsignor Piero Delbosco, vescovo di Cuneo, Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo, Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Giampaolo Coscia, presidente della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Marco Gallo, assessore alla Montagna della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, assessore regionale all’Agricoltura, e Mauro Gola, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. La seconda parte dell’assemblea entrerà nel vivo delle esperienze e delle sfide dei diversi settori cooperativi, con una tavola rotonda dedicata al ruolo delle cooperative nelle comunità locali. Il confronto, coordinato dai vicepresidenti Alessandro Durando e Rosa Oberto, vedrà la partecipazione di dirigenti e rappresentanti delle federazioni e delle imprese cooperative attive nei comparti dell’agricoltura, del welfare, dei servizi, della cultura, del credito e della sanità.

«Il nostro obiettivo - sottolinea il vicepresidente Alessandro Durando - è valorizzare la pluralità delle esperienze cooperative del territorio, mettendole in dialogo tra loro. Agricoltura, welfare, credito e servizi sono ambiti diversi ma interconnessi, che raccontano una cooperazione viva, capace di generare occupazione e risposte concrete ai bisogni delle persone, in particolare sul fronte del lavoro, dell’inclusione e della tenuta sociale delle comunità».

I numeri raccontano con chiarezza il grande valore lavorativo ed economico della cooperazione nel Sud Piemonte: 385 imprese cooperative, oltre 35.000 soci e 15.000 occupati, per un fatturato complessivo di 1,5 miliardi di euro. A questi si aggiunge il sistema delle 9 Banche di Credito Cooperativo che rappresentano un bacino di 150.000 soci, 1.500 occupati e 12 miliardi di raccolta diretta. Un tessuto economico e sociale in cui spiccano l’agricoltura, che genera oltre il 50% del fatturato dell'intera unione territoriale, e il welfare, che concentra più della metà degli occupati tra ambito sociale e sanitario.

La mattinata si concluderà con gli interventi del presidente di Confcooperative Piemonte, Tino Cornaglia, e del direttore nazionale di Confcooperative, Fabiola Di Loreto, seguiti da un momento culturale con un estratto de La Traviata in chiave cooperativa, a cura della Cooperativa Teatro degli Acerbi.

L’Assemblea si concluderà alle ore 13.15 con un buffet conviviale, a conferma dello spirito di incontro e condivisione che da sempre caratterizza la cooperazione. Un’occasione per rafforzare legami, confrontarsi e rilanciare l’impegno comune verso un’economia sociale capace di rispondere ai bisogni contemporanei e di costruire il futuro delle comunità del territorio.