Alessia Bertolotto ospite al Forum AIPEC su economia civile e fraternità

L'Associazione Italiana per l'Economia Civile organizza sabato 7 e domenica 8 febbraio presso il SERMIG - Arsenale della Pace di Torino un forum dedicato all'economia civile e di comunione, con un focus particolare su come la fraternità possa trasformarsi in una via concreta verso la giustizia e la pace.

Domenica mattina, il direttore generale di MarcoPolo Alessia Bertolotto, nonché autrice del libro "(Dis)fare impresa", interverrà al forum per portare il contributo dell'organizzazione al dibattito su questi temi cruciali. L'evento rappresenta un'occasione importante per approfondire, insieme alla sua testimonianza, come i principi di fraternità e economia civile possano diventare strumenti concreti di trasformazione sociale verso una società più giusta e pacifica.

L'evento, che si svolgerà presso l'Auditorium di Piazza Borgo Dora 61, propone una formula dinamica e partecipativa dove imprenditori e change makers condivideranno le loro esperienze attraverso interviste, talk e panel. La partecipazione attiva di tutti i presenti diventa il motore principale per costruire insieme una riflessione sulla nuova economia civile e di comunione, capace di coniugare sviluppo economico e responsabilità sociale.

Su questa importante tematica dell'"Economia civile e di comunione: la fraternità come via per la giustizia e la pace", AIPEC porta con sé una storia consolidata nella green economy che dura da cinquant'anni, rappresentando un'esperienza preziosa di come i principi di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale possano integrarsi con una visione economica più umana e consapevole.

La programmazione si articola su due giorni intensi: sabato dalle 9 alle 18:30 e domenica dalle 9 alle 18.

