Sport | 06 febbraio 2026, 17:33

SCI ALPINISMO / Il villanovese Matteo Blangero conquista l'argento nella sprint di Jennerstier, valida per la Coppa del Mondo Junior

La tappa tedesca prosegue tra sabato e domenica con un vertical e una individuale

Matteo Blangero in una foto di repertorio

Tre vittorie e sette podi per gli azzurri nella sprint che a Jennerstier (Germania) ha aperto il cammino stagionale della Coppa del Mondo Junior di sci alpinismo.

Tra i protagonisti il villanovese Matteo Blangero, secondo under 18.

Gioele Migliorati e Matteo Blangero hanno conquistato le prime due posizioni concedendo solo il terzo gradino del podio allo spagnolo Pau Baque Gomez, con Pollini irraggiungibile nella finale femminile, seguita a debita distanza dalla iberica Maria Ramirez Tio e da Teresa Schivalocchi, pronta a completare il podio.

La tappa tedesca prosegue tra sabato e domenica con un vertical e una individuale.

Matteo Blangero è un portacolori dello Sci Club Tre Rifugi.

