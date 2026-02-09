Il lato sociale e meno noto della Croce Rossa di Racconigi a favore dei bambini stranieri

La Croce Rossa di Racconigi non è solo ambulanze che sfrecciano per prestare soccorso a chi è in pericolo, accanto all’attività sanitaria e di emergenza, infatti, svolge anche un servizio più “silenzioso”, poco conosciuto, ma altrettanto fondamentale: quello rivolto al sostegno sociale delle famiglie del territorio e, in particolare, ai tanti bambini stranieri che frequentano le scuole primarie e medie racconigesi.

Sono una ventina le volontarie dell’Area 2 “Sociale” del Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana, insegnanti in pensione, giovani laureande e Volontari del Servizio Civile, che seguono 45 bambini stranieri attraverso un vero e proprio “Percorso di Alfabetizzazione”, pensato per avvicinarli alla lingua italiana e favorirne l’integrazione con i loro coetanei. Non si tratta di un semplice doposcuola: i bambini vengono seguiti in modo organizzato e strutturato, individualmente o in piccoli gruppi di due o tre. Il lavoro si svolge sempre in collaborazione con gli insegnanti delle scuole, così da rispondere alle esigenze specifiche di ogni singolo bambino.

I percorsi di alfabetizzazione sono attivi da quindici anni, inizialmente si svolgevano all’esterno della Croce Rossa di Racconigi; fino a due anni fa erano ospitati nella scuola primaria, per poi essere trasferiti - per sopravvenute richieste da parte della direzione scolastica - presso la Biblioteca Civica di Racconigi e nella sede locale della Croce Rossa.

Inoltre, per i bambini che abitano fuori dal centro abitato, i volontari provvedono anche al trasporto da e verso le loro abitazioni, utilizzando i mezzi della sede racconigese della Croce Rossa.

Queste attività rappresentano un esempio concreto di come la Croce Rossa di Racconigi operi quotidianamente per costruire una comunità più inclusiva e solidale, dove nessuno viene lasciato indietro. Un impegno silenzioso ma costante, reso possibile grazie alla dedizione delle Volontarie per una Racconigi accogliente e capace di inserire i bambini affinché siano i cittadini consapevoli ed integrati.