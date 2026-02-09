A Rifreddo un successo il weekend di carnevale

Nonostante il tempo incerto, é stato davvero un weekend fantastico quello del carnevale rifreddese 2026.

Al sabato che le cose sarebbero andate bene lo si era visto già dal pomeriggio dedicato ai bambini. La tendostruttura, acquistata dal comune con un contributo del GAL Terre Occitane, infatti, era piena di bimbi e famiglie. Stessa sorte per la serata con maschere da tutta la provincia di Cuneo ed anche dal vicino torinese.



Ma se gli eventi serali sono ormai un classico di successo, la vera perla di quest’anno è stato il pranzo dei 40 anni delle Maschere Rifreddesi. Infatti erano tantissime le persone che si sono ritrovate sotto alla tendostruttura e hanno ricordato i bei momenti vissuti negli anni passati a rappresentare il carnevale rifreddese in giro per la provincia.

Una baldoria iniziata fin dal mattino, con la Santa Messa in ricordo delle maschere che non ci sono più, continuai poi con il pranzo preparato dalla Proloco.

Dopo pranzo con l’arrivo dei carri costruiti in vallata la piazza si è poi animata con la musica e le coreografie mascherate che sono proseguite ininterrottamente fino al tardo pomeriggio. Quest’anno la novità sono stati gli Sbandieratori e Musici di San Martino di Saluzzo che hanno animato la piazza con il loro grande spettacolo sia dopo la Santa messa sia nel pomeriggio.

Tra un ballo e l’altro tutti hanno poi trovato il tempo di passare dal grande capannone per un gustoso piatto di polenta condita con carne e formaggi, preparata dal Gruppo Alpini di Revello. Un aspetto quello culinario che da sempre caratterizza la giornata conclusiva del carnevale rifreddese e che anche quest’anno è stato il fulcro delle manifestazioni carnevalesche.

Molto soddisfatto il primo cittadino Elia Giordanino: “Oltre al successo della giornata della domenica, commenta, c’è da prendere atto del successo della serata di sabato e dell’entusiasmo che in paese si è creato per tutto il periodo del carnevale. Che dire poi dei ragazzi della nostra Proloco, guidati dal neo presidente Edoardo Dossetto, e di coloro che hanno “impersonificato” le nostre maschere: semplicemente stupendi. Senza chiedere nulla hanno portato il nome del paese in giro per tutta la provincia facendoci fare sempre una bellissima figura.

A loro, a tutta la Proloco, al gruppo Alpini di Rifreddo, ai volontari della protezione civile ANA ed AIB e a tutti coloro che ci hanno aiutato va quindi il mio personale ringraziamento e quello dell’Amministrazione che rappresento, perché senza queste persone di buona volontà il carnevale rifreddese 2026 sicuramente non sarebbe stato così bello”.