BASKET DIVISIONE REGIONALE 2 / Savigliano da batticuore: vittoria su Nichelino dopo due overtime

Se c’è una definizione di partita con finale thrilling, quella di domenica al Palaferrua lo è stata alla perfezione: Savigliano batte Nichelino 76-72 dopo due tempi supplementari, vendicando la sconfitta di andata ma soprattutto mantenendo il filotto di risultati positivi e guadagnandosi la possibilità di agganciare il secondo posto in classifica battendo Condove fuori casa nel prossimo turno.

Brutta partenza della Gerbaldo che non rispetta il piano partita dettato da coach Abrate e si fa perforare troppo spesso dall’esperta formazione di Nichelino. Anche l’attacco è farraginoso e le basse percentuali dalla lunga distanza saranno inusualmente carenti per tutta la durata dell’incontro. Strigliata dal coach, la formazione biancorossa si rimette in carreggiata nel secondo quarto.

Dopo aver subito il ritorno delle Pantere anche nel terzo parziale, Nichelino adotta la difesa a zona 2-3 e le già citate basse percentuali da 3 punti conducono ad ultimi secondi di pathos incredibile: sotto di due punti all’ultimo possesso, un indomito Marco Eula conquista due tiri liberi a tempo praticamente scaduto e, glaciale, li realizza entrambi allungando la contesa al supplementare.

Nei 5 minuti addizionali Savigliano si trova sotto di 4 punti ma una incredibile tripla con fallo di Giraudo e libero segnato impattano nuovamente sulla parità: serve un altro tempo supplementare per definire la vincente della battaglia. Nel secondo supplementare Nichelino sbaglia alcuni tiri liberi, Savigliano questa volta è invece più precisa nella fattispecie e finalmente la sirena finale sancisce la vittoria biancorossa in questa escalation di emozioni.

Come anticipato, la Gerbaldo Decorazioni si mantiene terza da sola in classifica e con la possibilità, ribaltando la sconfitta di 2 punti dell’andata, di agguantare il secondo posto venerdì 13/02 a Condove, ore 21,15.