Monregalese | 10 febbraio 2026, 08:19

BOCCE / Fib Top Team alla Mondovì: Auxilium al tappeto e sogno Final Four sempre più vicino

L'impresa della squadra monregalese raccontata sulla rubrica della federazione

FIB Top Team alla Mondovì. La società piemontese firma un successo che vale molto più dei punti: battuta l’Auxilium Saluzzo e sogno Final Four sempre più concreto. Un gruppo che cresce, sorprende e guarda avanti con ambizione e umiltà.

La notizia è stata data dalla Gazzetta dello Sport e ripubblicata sul sito ufficiale della Federazione Italiana Bocce che, da alcuni mesi cura la rubrica “FIB TOP TEAM”, dedicata alla società che più si è distinta nell’ultima giornata di Serie A, per ciò che concerne le specialità di Raffa, Volo e Petanque.

Si tratta – dunque – di un riconoscimento dal grande valore simbolico, concepito per far brillare il lavoro di società, allenatori e atleti che animano il movimento boccistico.

Parallelamente, verrà realizzato un “albo ufficiale” in cui saranno annotate tutte le società che riceveranno questo speciale riconoscimento.

