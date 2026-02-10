BOCCE / Fib Top Team alla Mondovì: Auxilium al tappeto e sogno Final Four sempre più vicino

FIB Top Team alla Mondovì. La società piemontese firma un successo che vale molto più dei punti: battuta l’Auxilium Saluzzo e sogno Final Four sempre più concreto. Un gruppo che cresce, sorprende e guarda avanti con ambizione e umiltà.

La notizia è stata data dalla Gazzetta dello Sport e ripubblicata sul sito ufficiale della Federazione Italiana Bocce che, da alcuni mesi cura la rubrica “FIB TOP TEAM”, dedicata alla società che più si è distinta nell’ultima giornata di Serie A, per ciò che concerne le specialità di Raffa, Volo e Petanque.

Si tratta – dunque – di un riconoscimento dal grande valore simbolico, concepito per far brillare il lavoro di società, allenatori e atleti che animano il movimento boccistico.

Parallelamente, verrà realizzato un “albo ufficiale” in cui saranno annotate tutte le società che riceveranno questo speciale riconoscimento.