A Cuneo, Saluzzo e Alba messe per il 21° anniversario della morte di don Giussani

"Grati per il dono di don Giussani e per l'incontro che ha cambiato la nostra vita, chiediamo di poter vivere il carisma al servizio del Regno di Dio e della Chiesa, perché tutti possano conoscere Cristo. Invocando il dono della pace, affidiamo la Fraternità e i nostri responsabili all'intercessione della Madonna di Lourdes e di San Benedetto, affinché restino saldi nella fedeltà al carisma, proseguendo nella sequela al Papa e ai nostri pastori".

È questa l'intenzione con cui verranno celebrate in queste settimane, in Italia e nel mondo, le messe per il 21° anniversario della morte del Servo di Dio don Luigi Giussani (22 febbraio 2005) e per il 44° del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982).

Nell’occasione saranno celebrate in provincia di Cuneo le seguenti messe:

- a Cuneo domenica 15 febbraio 2026 h 19.00 nella Chiesa del S. Cuore di Gesù celebrata da mons. Piero Delbosco vescovo di Cuneo e Fossano

- a Saluzzo giovedì 19 febbraio 2026 h 18.00 nella Chiesa di S. Agostino celebrata dai sacerdoti del movimento;

- ad Alba mercoledì 25 febbraio 2026 h 19.30 nel Duomo celebrata da mons. Marco Brunetti vescovo di Alba.

“Un gesto di ringraziamento per quanto ci è stato dato attraverso questa compagnia - affermano i partecipanti all’esperienza della Fraternità di CL - e per chiedere di rimanere sempre fedeli al dono ricevuto".

L’invito a partecipare alla Messa a Cuneo è rivolto a tutti coloro che hanno incontrato il carisma di Giussani e a quanti intendono rinnovare, attraverso il gesto sacramentale, l’esperienza di unità a cui la Chiesa da sempre educa.