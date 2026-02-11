Luca Argentero a Cuneo per condividere la sua storia di impresa

Una giornata speciale per le startup provenienti da tutta Italia impegnate nel percorso di accelerazione di LaGemma Venture. Mercoledì 11 febbraio, infatti, la sede cuneese dell’acceleratore ha visto la partecipazione di Luca Argentero, attore, imprenditore e co-fondatore di Sodamore, il brand di bevande no alcol selezionato tramite la Call4Future AGRIFOOD25.

Luca Argentero insieme a Giovanni Rastrelli – AD di Sodamore ha condiviso la propria esperienza di impresa. Nata come un’idea tra “cinque amici al bar” di fare qualcosa insieme è diventata una startup che punta a conquistare un mercato in forte crescita e a diventare il primo player italiano con un’offerta a 360° nel mondo no alcol. Nel corso dell’incontro, i due fondatori hanno approfondito il tema della costruzione di un brand capace di generare engagement, senso di appartenenza e comunità, aspetti centrali nel percorso di crescita di Sodamore.

Il loro focus su storytelling, identità visiva e linguaggio valoriale ha offerto spunti operativi particolarmente utili per le startup presenti, molte delle quali stanno lavorando proprio alla definizione del proprio posizionamento. "Sodamore è nata quando ci siamo resi conto che stava cambiando il modo di vivere la convivialità: le persone cercano qualità, consapevolezza e benessere, senza rinunciare al piacere dello stare insieme. Dal nostro punto di vista mancava una proposta capace di rispondere davvero a questa esigenza.

Da qui l’idea di creare un brand che non fosse solo una realtà di bevande analcoliche, ma un progetto culturale prima ancora che di prodotto, in grado di interpretare questo cambiamento e trasformarlo in un’esperienza condivisa. Per noi innovazione significa proprio questo: costruire legami veri, che vadano oltre le apparenze e le mode del momento" – ha raccontato Luca Argentero.

“La presenza di Luca Argentero è stata un momento di grande valore per tutto il programma. Ha portato un approccio umano, diretto e autentico, evidenziando quanto la costruzione di un brand passi dalla capacità di creare connessioni reali, un aspetto su cui puntiamo molto attraverso il nostro percorso di accelerazione e la rete di partner” – ha dichiarato Enrico Collidà, Presidente de LaGemma Venture.

“Siamo stati i primi a investire in Sodamore - ha dichiarato Wilma Tesio, Direttrice de LaGemma Venture – perché riconosciamo in questa startup un grande potenziale di crescita e un messaggio capace di intercettare nuove sensibilità. Siamo felici di accompagnarli in questo percorso.”