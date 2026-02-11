Verzuolo rinnova l’accordo con i sindacati per il sostegno ai cittadini in difficoltà

Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di Cuneo, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, esprimono piena soddisfazione per il rinnovo dell’accordo con l’Amministrazione Comunale di Verzuolo, finalizzato alla restituzione dell’addizionale comunale IRPEF e della TARI, a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio economico.

L'Amministrazione del Comune di Verzuolo rappresentata dal Vicesindaco Mattia Domenico Quaglia, e le Organizzazioni Sindacali CGIL- CISL – UIL di Cuneo si sono incontrate per sottoscrivere rinnovo accordo relativo alla restituzione dell'addizionale IRPEF ai cittadini con redditi medio bassi.

Le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto informazioni circa la restituzione addizionale IRPEF e TARI, assistenza sanitaria domiciliare, servizie domanda individuale e le politiche di integrazione giovanile e politiche di genere.

Il Vicesindaco Quaglia ha provveduto ad illustrare le politiche che il Comune di Verzuolo sostiene anche con l'utilizzo di ingenti risorse proprie e ha comunicato la volontà dell'Amministrazione comunale di procedere alla redazione del presente nuovo accordo per l'anno 2026.

È previsto da parte del Comune la costituzione di un fondo comunale che garantirà un fondo di 2.500 euro per la restituzione dell'addizionale Irpef comunale. Potranno richiederla tutti i cittadini, in regola con i pagamenti e che abbiano un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro

Inoltre, l'impegno a implementare il fondo di cui al punto precedente fino a 5.000 euro in relazione alle domande pervenute e per nuclei famigliari in cui sia presente almeno un soggetto fragile oltre ad un ISEE inferiore a 22.000 euro.

In relazione alla compensazione TARI si conferma restare valida come da Regolamento comunale in vigore.

Le domande potranno essere presentate entro Il 31 ottobre prossimo e l'Amministrazione provvederà alla restituzione a partire da dicembre 2026. Le sedi territoriali CGIL, CISL e UIL saranno a disposizione della cittadinanza coinvolta dalla misura per fornire assistenza nella compilazione e presentazione delle domande. I recapiti e gli orari di apertura saranno comunicati attraverso i canali ufficiali delle organizzazioni sindacali.

“Le Organizzazioni Sindacali esprimono soddisfazione per la disponibilità dell’Amministrazione e il dialogo costruttivo - dichiarano -, auspicando che gli interventi possano essere ulteriormente rafforzati in futuro”