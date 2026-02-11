Controlli straordinari in esercizi pubblici e sale da ballo: sanzionato locale di Peveragno. Per il gestore 14mila euro di multa

Il controllo è stato condotto congiuntamente da Polizia e Carabinieri Forestali

Un noto locale che si trova nella zona artigianale di Peveragno è finito al centro delle verifiche che la Polizia di Stato ha effettuato lo scorso 6 febbraio.

Un’attività che rientra nei servizi di controllo del territorio, intensificati su impulso del prefetto Mariano Savastano e ancor più dopo i noti fatti di Crans-Montana, per garantire il rispetto delle normative riguardanti gli esercizi commerciali con intrattenimento e pubblico spettacolo.

Durante il controllo, personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura ha accertato che il titolare del locale conduceva l’attività di ballo in violazione di una prescrizione, imposta dalla Commissione Pubblici Spettacoli, riportata nella licenza rilasciata dall’autorità locale di Pubblica Sicurezza.

La stessa specifica infatti il “divieto di contemporaneità di utilizzo del locale come sala da ballo con quella di cottura dei cibi mediante forno a legna, con fiamma libera”.

Nello specifico il forno della pizzeria era acceso, con fiamme libere, in concomitanza con l’attività del ballo. Il titolare dell’esercizio veniva quindi segnalato alle competenti autorità per le previste contestazioni.

Inoltre, lo stesso personale della Polizia, insieme ai Carabinieri del NIPAAF Forestali di Cuneo, ha riscontrato che il titolare deteneva anche prodotti alimentari privi di etichettatura e della prevista tracciabilità. Le derrate venivano poste sotto sequestro amministrativo e il gestore sanzionato per un importo pari a circa 14.000 euro .

Infine, venivano riscontrate irregolarità a carico di un addetto alla sicurezza (italiano, classe 1972) alle dipendenze del locale, segnalate agli organi competenti in materia.

"Nei prossimi giorni – si fa sapere dalla Questura di Cuneo – continueranno i controlli finalizzati al rispetto delle normative vigenti e alla prevenzione dei reati da parte della Polizia di Stato, a tutela sia dei cittadini che degli stessi operatori economici attivi nello specifico settore".