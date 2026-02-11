Il progetto di educazione civica di A.I.S.P.A. “VolontariAmo Junior” approda nella scuola primaria del Papa Giovanni

Dopo due anni scolastici alla scuola media “Marconi”, è partito in questi giorni il ciclo d’incontri di educazione civica “VolontariAmo Junior – Io Siamo”, adattato per essere rivolto ai bambini delle classi di seconda elementare dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII nel plesso di Savigliano.

Il progetto è ideato e promosso dall’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni - A.I.S.P.A. che con la Cooperativa Caracol sta svolgendo i laboratori in orario curricolare, calando gli obiettivi del progetto “madre” nell’ambiente dei più piccoli. L’intento è quello di far riflettere i bambini e le bambine sul concetto di volontariato, inteso non solo come aiuto, ma come una complessa rete di relazioni, dono, tempo e cura, attraverso un approccio esperienziale. I partecipanti sono guidati a scoprire che la propria identità trova la sua massima espressione quando si mette a disposizione degli altri, per contribuire alla costruzione del bene comune e che loro stessi sono soggetti di cura da parte di persone che formalmente o informalmente si occupano del loro benessere.

Serena Gasco, Presidente di A.I.S.P.A., spiega: "Siamo orgogliosi e felici di continuare questa iniziativa nella zona del saviglianese, territorio che per primo ha dato fiducia al progetto, e che da due anni si svolge nell’Istituto Papa Giovanni. In particolare, quest’anno arriviamo tra i banchi dei più piccoli, che non per tale motivo si deve pensare che non possa essere adatto a loro, anzi. In moltissimi ambiti si riscontra un aumento del distacco e del disinteressamento dei ragazzi e la difficoltà di riuscire a coinvolgerli all’interno delle iniziative del proprio paese/città. Grazie al supporto ed all’esperienza della Cooperativa Caracol, ci rivolgiamo ai bambini con concetti e momenti forse più semplici, ma che comunque danno una base solida su cui fondare futuri obiettivi ed esperienze più “grandi”, quali il senso civico, il volontariato, il rispetto della cosa pubblica e l’importanza di essere parte di una Comunità, avendo la possibilità di poterla “vivere” nella sua interezza. Tutto ciò, può porre le basi per uno stimolo ad un servizio più “ampio” che potrebbe sfociare anche nel contesto amministrativo locale, utile ed essenziale per il proseguimento di una Comunità futura.» Conclude Gasco: «Tanti sono i ringraziamenti da fare: al Dirigente ed alle Maestre della scuola Papa Giovanni XXIII per averci accolti nella loro struttura; alla Cooperativa Caracol che la sta realizzando nel concreto e tutti gli operatori coinvolti; alla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano per il prezioso supporto che consente di continuare a svolgere questa attività sul territorio".