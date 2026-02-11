Ceramiche Keope: il gres porcellanato Made in Italy tra design, innovazione e sostenibilità

Nel panorama della ceramica italiana, Ceramiche Keope si distingue come una realtà industriale unica, in grado di coniugare cultura del progetto, innovazione tecnologica e responsabilità ambientale. Fondata nel 1995, rappresenta oggi uno dei principali interpreti del gres porcellanato Made in Italy a livello internazionale, con una presenza commerciale che raggiunge oltre 80 Paesi nel mondo.

Un percorso di crescita costante ha trasformato nel tempo una giovane iniziativa produttiva in una struttura industriale solida, parte del Gruppo Concorde, realtà leader del settore. L’evoluzione dell’azienda è stata accompagnata da investimenti significativi in ricerca e sviluppo, orientati a elevare gli standard qualitativi del prodotto e a rafforzarne le prestazioni tecniche. Una capacità produttiva che supera i 6 milioni di metri quadrati all’anno testimonia la dimensione raggiunta, senza rinunciare a un approccio attento al dettaglio tipico della tradizione manifatturiera italiana.

Alla base della visione di Ceramiche Keope si colloca una profonda cultura del design, intesa come dialogo continuo tra materia, architettura e funzione. L’attività progettuale nasce da una ricerca tecnologica puntuale, alimentata dal confronto costante con progettisti, partner e consulenti stilistici. Ogni collezione, infatti, riflette un equilibrio armonioso tra estetica e performance, con superfici pensate per rispondere alle esigenze dell’abitare contemporaneo e degli spazi pubblici più moderni.

Il gres porcellanato rappresenta il fulcro dell’identità produttiva del brand, interpretato come materiale versatile, resistente e affidabile. Le superfici firmate Keope offrono elevate prestazioni in termini di durata, sicurezza, igiene e facilità di manutenzione, risultando adatte sia per contesti residenziali sia per applicazioni commerciali e contract. L’attenzione alle caratteristiche tecniche si affianca a una ricerca estetica ispirata alla materia naturale, da sempre riferimento centrale del linguaggio progettuale.

Pietra, marmo, legno e cemento diventano suggestioni rielaborate in chiave contemporanea, dando vita a collezioni caratterizzate da texture sofisticate, cromie ricercate e un’ampia varietà di formati. L’offerta spazia dai piccoli moduli alle grandi lastre, fino al formato 120x278, con spessori differenziati per applicazioni indoor e outdoor, comprese le superfici da 20 mm per esterni.

Tra le varie opzioni, spiccano anche le piastrelle piscina , ideali per ambienti wellness, spa e zone relax. Si tratta di superfici che garantiscono resistenza allo scivolamento, durabilità nel tempo e continuità estetica tra bordo vasca, solarium e spazi circostanti. La possibilità di coordinare interni ed esterni, poi, consente di realizzare progetti armonici, dove la materia diventa elemento di connessione tra architettura e paesaggio.

L’attenzione tecnologica si esprime anche attraverso proposte innovative come ULTRAmatt, finitura setosa e opaca che unisce piacevolezza tattile e facilità di pulizia. Tra le collezioni più rappresentative, invece, Moov Up interpreta il microcemento in chiave contemporanea, mentre Versilia si distingue come la prima serie effetto marmo da 20 mm, ideale per applicazioni outdoor di pregio. Lavica, ispirata alla pietra vulcanica, esprime poi un’estetica materica e decisa, adatta a progetti architettonici dal forte carattere.

Il valore del Made in Italy assume, per Ceramiche Keope, un significato concreto e quotidiano. L’intero ciclo produttivo si svolge all’interno del distretto ceramico italiano, garantendo controllo qualitativo, tutela del lavoro e rispetto per il territorio. La cura del dettaglio, unita a un’organizzazione industriale avanzata, consente di mantenere viva un’impronta artigianale pur operando su scala globale.

Un impegno strutturato per la sostenibilità ambientale accompagna ogni fase della produzione. Politiche orientate all’economia circolare prevedono il recupero totale delle acque impiegate, il riutilizzo degli scarti crudi e cotti e la riduzione delle emissioni di CO₂ grazie a impianti di cogenerazione. L’autoproduzione di circa tre quarti del fabbisogno energetico complessivo e l’acquisto di energia da fonti rinnovabili certificate completano un modello industriale responsabile.

Numerose certificazioni attestano il percorso intrapreso dall’azienda, tra cui la ISO 17889 per la sostenibilità delle piastrelle ceramiche, il WELL Building Standard V2 e Declare. La conformità ai protocolli LEED rende inoltre le collezioni Keope strumenti concreti per la progettazione sostenibile.

Con un ampio portfolio di referenze internazionali e servizi avanzati dedicati al mondo del progetto, Ceramiche Keope si propone oggi come partner d’eccellenza per architetti e designer. Uno sguardo rivolto al futuro, fondato su innovazione, qualità e rispetto per l’ambiente, continua a guidare l’evoluzione di un brand che interpreta il gres porcellanato come espressione autentica del Made in Italy contemporaneo.













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.