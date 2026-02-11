Pennelli e parole: a Savigliano una serata per ritrovare il tempo

«Una serata per rallentare, per mettere in pausa anche solo per un attimo il mondo fuori e lasciarsi andare tra colori e chiacchiere». Il progetto Oceano di Oasi Giovani di Savigliano lancia “Paint and chat”, una serata informale in cui dipingere e stare insieme, in programma per venerdì 13 febbraio, dalle 20.30, presso i locali di “Spazio Oceano” in via Garibaldi.

L'attività è gratuita ed aperta a chiunque, dai 15 anni in poi. Il materiale verrà messo a disposizione dall'ente, ma volendo è possibile portare il proprio.