 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 11 febbraio 2026, 12:52

Pennelli e parole: a Savigliano una serata per ritrovare il tempo

Il Progetto Oceano organizza "Paint and chat", appuntamento gratuito il 13 febbraio per dipingere insieme e mettere in pausa la frenesia quotidiana

Spazio Oceano, Savigliano

Spazio Oceano, Savigliano

«Una serata per rallentare, per mettere in pausa anche solo per un attimo il mondo fuori e lasciarsi andare tra colori e chiacchiere». Il progetto Oceano di Oasi Giovani di Savigliano lancia “Paint and chat”, una serata informale in cui dipingere e stare insieme, in programma per venerdì 13 febbraio, dalle 20.30, presso i locali di “Spazio Oceano” in via Garibaldi.

L'attività è gratuita ed aperta a chiunque, dai 15 anni in poi. Il materiale verrà messo a disposizione dall'ente, ma volendo è possibile portare il proprio.


«Non serve saper dipingere, non ci sono aspettative, e neppure risultati da raggiungere – precisano da Oasi –. Solo il piacere di stare insieme, pennello alla mano, in un’atmosfera semplice e accogliente». Per motivi organizzativi, è richiesto un messaggio di partecipazione al 3487202776 o sulla pagina instagram di progetto Oceano.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium