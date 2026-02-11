A Cherasco Aperitivo Pop! Appuntamento a venerdì 20 febbraio

Nell’ambito della mostra “SBAM! Un percorso nella Pop Art”, è in programma un appuntamento speciale rivolto in particolare al pubblico giovane, venerdì 20 febbraio.

L’evento prenderà il via alle ore 19 a Palazzo Salmatoris, con una visita guidata alla rassegna condotta dai curatori, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle opere e dei linguaggi della Pop Art.

Al termine della visita, il pubblico si sposterà nella suggestiva Chiesa di San Gregorio, dove, immersi tra le installazioni della Cracking Art, sarà possibile partecipare a un aperitivo con musica del dj Pallino.

«Con questo appuntamento – spiega il vicesindaco Umberto Ferrondi – vogliamo avvicinare i giovani al mondo dell’arte e, in particolare, alla mostra dedicata alla Pop Art ospitata a Palazzo Salmatoris e nella Chiesa di San Gregorio. L’obiettivo è proporre un’esperienza culturale nuova, dinamica e coinvolgente, capace di unire linguaggi artistici diversi e momenti di socialità. Iniziative come questa rappresentano un modo concreto per invitare i ragazzi a conoscere, vivere e sentire come propri gli appuntamenti culturali della città, riscoprendo luoghi simbolici attraverso forme di espressione contemporanee».