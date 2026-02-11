Indovina chi viene a cena al Politeama di Bra?

Sarà la rivisitazione di un grandissimo classico della commedia mondiale il nuovo appuntamento della stagione 2025/26 del Teatro Politeama Boglione di Bra.
Si tratta della la rivisitazione di Guglielmo Ferro del celebre film “Indovina chi viene a cena”, pellicola resa famosa da Katharine Hepburn e Spencer Tracy.
Lo spettacolo, in programma per giovedì 19 febbraio a partire dalle 21, è già sold out da tempo, al pari di tutti gli altri appuntamenti ancora in cartellone.
Trattando il tema del matrimonio misto, la storia, pur risalendo agli anni ’60, si dimostra ancora oggi estremamente attuale in una società sempre più multietnica. Inoltre, l’adattamento ha sfrondato tutta una parte strettamente legata agli anni ’60, per farne un testo estremamente adatto alla realtà odierna, anche nel linguaggio più crudo e diretto.
Sul palco Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Mario Scaletta, Federico Roque e Elvira Cammarone.
Biglietti esauriti per questo e per tutti i rimanenti spettacoli della stagione.
Il cartellone del teatro di Bra prosegue domenica 8 marzo con la commedia di Enzo Decaro “L’avaro immaginario”. Lo spettacolo narra il viaggio di una compagnia teatrale itinerante, guidata da Oreste Brun, discendente del filosofo Giordano Bruno che, durante un’epidemia si sposta da Nola verso Parigi. Per sopravvivere, la compagnia rappresenta frammenti de “L’avaro” e “Il malato immaginario” di Molière, mentre il capocomico intrattiene una corrispondenza immaginaria con il celebre drammaturgo francese.
I titoli della stagione 2025/26 del teatro di Bra si trovano sul sito www.turismoinbra.it.
Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.